Emre çılgına döndü!
Başakşehir - Adanaspor maçında Başakşehir oyuncusu Doka dakika 36'da kırmızı kart gördü. Doka'nın kırmızı kart görmesinin ardından Emre Belözoğlu yedek kulübesinde adeta çılgına döndü.
Pozisyon sonrasında Başakşehir kaptanı Emre Belözoğlu, yedek kulübesinde hakeme itirazlarından dolayı sarı kart gördü. Emre kart sonrası adeta çılgına döndü ve sahaya girmek istedi. Arkadaşları Emre'yi zor sakinleştirdi.
Maçın devre arasında da Emre Belözoğlu hakemlerin yanına gitmek istedi. Arkadaşlarının tutamadığı Emre Belözoğlu'nu Abdullah Avcı sakinleştirebildi.
- 28 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:06
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Emre Mor'u ister misiniz?
Toplam 26
Yorum
Kartal Emre Mor ligi çalkalar bence 3 tane Bruma eder hele Beşiktaşta tadından yenmes bırak sal gitsin defansları paramparça eder iyiceyorarbitirir
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Eliaquim Mangala Kartal’a doğru
Toplam 22
Yorum
Kadir zaten top oynamaya gelmezlerki, eglenceye, Mangala gelirler
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Fenerbahçe - Trabzonspor | Canlı Anlatım
Toplam 6
Yorum
Ilk defa Ilk defa sunu soyluyorum insallah 5 yersin bu ne rezil bir takim toptan afamdan korkan ayakta uyuyan reziller
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