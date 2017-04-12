 4 büyüklerin kabusu – Fotomaç – 12 Nisan 2017
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    12 Nisan 2017, Çarşamba
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    4 büyüklerin kabusu

    4 büyüklerin kabusu

    G.Saray’ı 4-0 yenen M.Başakşehir, bu sezon 4 Büyükler’in adeta belalısı oldu. Ligde Beşiktaş, F.Bahçe, G.Saray ve Trabzonspor’la oynadığı 6 maçtan tam 13 puan çıkardı.

    Bu sezon sergilediği performansla herkesin takdirini kazanan Medipol Başakşehir, G.Saray'ı da 4-0'la bozguna uğratarak Şampiyonlar Ligi iddiasını güçlendirip, zirve yarışını da bırakmadı. Turuncu-lacivertliler özellikle bu sezon 4 Büyükler'in kabusu olmaya devam ediyor. Abdullah Avcı'nın öğrencileri şu ana kadar Süper Lig'de 4 Büyükler'le oynadığı 6 maçtan 13 puan çıkardı. Kalan 7 haftada lider Beşiktaş'la evinde, Trabzonspor'la deplasmanda karşılaşacak Başakşehir, sadece F.Bahçe'ye kaybederken, Kara Kartal'la da berabere kaldı.

    ASLAN'I 3 MAÇTA DA MAĞLUP ETTİ
    Başakşehir en flaş sonuçlarını ise sarı-kırmızılılara karşı aldı. Aslan'ı Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunda 2-1'le eleyen İstanbul ekibi, ligde de deplasmanda 2-1 ve evinde son olarak 4-0'lık zaferle oynadığı 3 karşılaşmada da şans tanımadı ve büyük bir başarıya imza attı.

    SAHASINDA NAMAĞLUP
    Ligde ve kupada büyük bir başarıya imza atan M.Başakşehir, bu sezon evinde maç kaybetmedi. Turuncu-lacivertliler, fazla bir taraftar desteği olmamasına rağmen sahasındaki 14 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Beşiktaş ile beraber evinde maç kaybetmeyen iki takımdan biri oldu.
    1. 12 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:03
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