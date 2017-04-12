4 büyüklerin kabusu
G.Saray’ı 4-0 yenen M.Başakşehir, bu sezon 4 Büyükler’in adeta belalısı oldu. Ligde Beşiktaş, F.Bahçe, G.Saray ve Trabzonspor’la oynadığı 6 maçtan tam 13 puan çıkardı.
ASLAN'I 3 MAÇTA DA MAĞLUP ETTİ
Başakşehir en flaş sonuçlarını ise sarı-kırmızılılara karşı aldı. Aslan'ı Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunda 2-1'le eleyen İstanbul ekibi, ligde de deplasmanda 2-1 ve evinde son olarak 4-0'lık zaferle oynadığı 3 karşılaşmada da şans tanımadı ve büyük bir başarıya imza attı.
SAHASINDA NAMAĞLUP
Ligde ve kupada büyük bir başarıya imza atan M.Başakşehir, bu sezon evinde maç kaybetmedi. Turuncu-lacivertliler, fazla bir taraftar desteği olmamasına rağmen sahasındaki 14 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Beşiktaş ile beraber evinde maç kaybetmeyen iki takımdan biri oldu.
- 12 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:03
- Tunay cepte!
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can Tunay, ve Emre akbaba,N diaye iyi isimler alınmalı. Kaliteli bir forvet Okayın yanına Athiba tarzı bir futbolcu, İki de kaliteli stoper yter
- Tudor da çare olamadı
Toplam 51
Yorum
ismin ne önemi var trabzona yapılan hataları hiç dile getiren yok. yalnız hakemleri hapsediyorlar. rıza kasımpaşanın 19 puanı gasbedildi demişti
- Tudor da çare olamadı
Toplam 51
Yorum
namoğlundan azize cevap FB aleyhine bir hata varsa lehine de bir hata vardır. Zekeriya Alp: En çok hata Beşiktaş'a yapıldı demişti yıllar önce bi birine bi diğerine
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