Başakşehir, Schalke'nin sambacısını aldı
Başakşehir, Schalke 04'te top koşturan Junior Caiçara'yı transfer etti.
Süper Lig lideri Başakşehir, Bundesliga'da Schalke 04 takımında sağ bek pozisyonunda forma giyen Junior Caiçara'yı renklerine bağladı.
27 yaşındaki Brezilyalı'nın transferini FOTOMAÇ'ın usta yazarı Rıdvan Dilmen, 'yüzde yüz futbol' canlı yayınında açıkladı. Dilmen, Başakşehir'in Schalke'nin sağ beki için 3 milyon euro bonservis ödeyeceğini belirtti.
27 yaşındaki Brezilyalı'nın transferini FOTOMAÇ'ın usta yazarı Rıdvan Dilmen, 'yüzde yüz futbol' canlı yayınında açıkladı. Dilmen, Başakşehir'in Schalke'nin sağ beki için 3 milyon euro bonservis ödeyeceğini belirtti.
- 16 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:23
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Nantes'tan Sigthorsson açıklaması
Toplam 3
Yorum
rauf önce selçuktan kurtulun konya bütün atakları onun sayesinde yaptı nasıl maç izliyor bu riekering ve yardımcıları
- Başakşehir, Schalke'nin sambacısını aldı
Toplam 1
Yorum
Berkay Hayırlı olsun
- Aziz Yıldırım: Türkiye'de hakem terörü var
Toplam 46
Yorum
fenerli sen aziz yıldırımı baştan sona dinlememişsin belli başta adanayı tebrik edip kötü oynadık diyor zaten
Başakşehir, Schalke'nin sambacısını aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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