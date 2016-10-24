Başakşehir fırtına gibi
Karabük karşısında Emre (pen.) ve Mehmet Batdal ile sonuca giden Başakşehir deplasmanlarda 4’te 4 yapıp , 20 puana ulaştı, namağlup liderliğini sürdürdü.
Süper Lig'in 8. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Karabükspor'u 2-0 yendi. Galatasaray'ın kaybetmesiyle, Beşiktaş ve Osmanlıspor'la birlikte yenilgisiz 3 takımdan biri olan Abdullah Avcı'nın öğrencileri, kendi sahasında iyi futbol oynayan Kardemir Karabükspor'a karşısında 25. dakikada Emre Belözoğlu'nun penaltı golü ve 45'te Mehmet Batdal'ın golüyle sonuca gitti. İkinci yarıda skoru korumayı başaran Medipol Başakşehir 2-0'lık galibiyetle puanını 20'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
AVCI: MUTLUYUZ
Karabükspor 4. yenilgisini alırken 12 puanla 5. sırada kaldı. Maçtan sonra çok mutlu olduklarını açıklayan teknik direktör Abdullah Avcı, "Karabükspor'un savunmadaki açıklarını iyi değerlendirdik. Hücum oyuncularımız iyi koşular yaptı. Kritik bir maçtan üç puan aldık. Zirvede olmak bizi motive ediyor. Oyuncularımı kutluyorum" diye konuştu.
DEPLASMAN FATİHİ
Medipol Başakşehir bu sezon deplasmanda oynadığı 4 maçı da kazandı. Lider konumda bulunan İstanbul ekibi deplasmanda oynadığı 4 maçta 10 gol atıp hiç yemezken, Karabükspor sahasında oynadığı üç maçta 10 gol atıp sadece iki gol yedi. Başakşehir yine deplasmanda Kardemir Karabükspor engelini geçerken gollerini ilk yarıda kaydetti.
17 MAÇTIR YENİLMEZ
Medipol Başakşehir takımı Süper Lig'de oynadığı son 17 maçı mağlup olmadan tamamladı. Son 17 lig maçının 11 tanesini kazanan ve 6 kez berabere kalan İstanbul temsilcisi, en son 12.03.2016 tarihinde sahasında Osmanlıspor'a 3-2 mağlup olmuştu. Karabük deplasmanından da üç puanla dönen takımı yönetim tebrik etti.
ZİRVENİN HAKİMİ
Başakşehir, Karabük galibiyetinin ardından Süper Lig'de puanını 20 yaptı ve liderliğini sürdürdü. İstanbul ekibi ayrıca 17 gol attı 4 gol yedi.
AVCI: MUTLUYUZ
Karabükspor 4. yenilgisini alırken 12 puanla 5. sırada kaldı. Maçtan sonra çok mutlu olduklarını açıklayan teknik direktör Abdullah Avcı, "Karabükspor'un savunmadaki açıklarını iyi değerlendirdik. Hücum oyuncularımız iyi koşular yaptı. Kritik bir maçtan üç puan aldık. Zirvede olmak bizi motive ediyor. Oyuncularımı kutluyorum" diye konuştu.
DEPLASMAN FATİHİ
Medipol Başakşehir bu sezon deplasmanda oynadığı 4 maçı da kazandı. Lider konumda bulunan İstanbul ekibi deplasmanda oynadığı 4 maçta 10 gol atıp hiç yemezken, Karabükspor sahasında oynadığı üç maçta 10 gol atıp sadece iki gol yedi. Başakşehir yine deplasmanda Kardemir Karabükspor engelini geçerken gollerini ilk yarıda kaydetti.
17 MAÇTIR YENİLMEZ
Medipol Başakşehir takımı Süper Lig'de oynadığı son 17 maçı mağlup olmadan tamamladı. Son 17 lig maçının 11 tanesini kazanan ve 6 kez berabere kalan İstanbul temsilcisi, en son 12.03.2016 tarihinde sahasında Osmanlıspor'a 3-2 mağlup olmuştu. Karabük deplasmanından da üç puanla dönen takımı yönetim tebrik etti.
ZİRVENİN HAKİMİ
Başakşehir, Karabük galibiyetinin ardından Süper Lig'de puanını 20 yaptı ve liderliğini sürdürdü. İstanbul ekibi ayrıca 17 gol attı 4 gol yedi.
- 24 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 21:39
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu sene hangi takım şampiyon olur?
Toplam 76
Yorum
Zaaaaaa Bence medipol başakşehit şampiyon
- “Rıza bunu çok yapıyor"
Toplam 12
Yorum
bjk Bruma kırmızı görse haftaya yenilirsiniz 10 kişi klasa Ts den puan alma ihtimali zora girer fark açımasın diye ofside çalınır vs.
- Beşiktaş'ın golünden önce faul var mı?
Toplam 3
Yorum
Aslan NET SAKATLAMAYA YÖNELIK TABAN GIRME HAREKATI,NET KIRMIZI KART
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