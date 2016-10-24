 Başakşehir fırtına gibi – Fotomaç – 24 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    Başakşehir fırtına gibi

    Başakşehir fırtına gibi

    Karabük karşısında Emre (pen.) ve Mehmet Batdal ile sonuca giden Başakşehir deplasmanlarda 4’te 4 yapıp , 20 puana ulaştı, namağlup liderliğini sürdürdü.

    Süper Lig'in 8. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Karabükspor'u 2-0 yendi. Galatasaray'ın kaybetmesiyle, Beşiktaş ve Osmanlıspor'la birlikte yenilgisiz 3 takımdan biri olan Abdullah Avcı'nın öğrencileri, kendi sahasında iyi oynayan Kardemir Karabükspor'a karşısında 25. dakikada Emre Belözoğlu'nun penaltı golü ve 45'te Mehmet Batdal'ın golüyle sonuca gitti. İkinci yarıda skoru korumayı başaran Medipol Başakşehir 2-0'lık galibiyetle puanını 20'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

    AVCI: MUTLUYUZ
    4. yenilgisini alırken 12 puanla 5. sırada kaldı. Maçtan sonra çok mutlu olduklarını açıklayan teknik direktör Abdullah Avcı, "Karabükspor'un savunmadaki açıklarını iyi değerlendirdik. Hücum oyuncularımız iyi koşular yaptı. Kritik bir maçtan üç puan aldık. Zirvede olmak bizi motive ediyor. Oyuncularımı kutluyorum" diye konuştu.

    DEPLASMAN FATİHİ
    Medipol Başakşehir bu sezon deplasmanda oynadığı 4 maçı da kazandı. Lider konumda bulunan İstanbul ekibi deplasmanda oynadığı 4 maçta 10 gol atıp hiç yemezken, Karabükspor sahasında oynadığı üç maçta 10 gol atıp sadece iki gol yedi. Başakşehir yine deplasmanda Kardemir Karabükspor engelini geçerken gollerini ilk yarıda kaydetti.

    17 MAÇTIR YENİLMEZ
    Medipol Başakşehir takımı Süper Lig'de oynadığı son 17 maçı mağlup olmadan tamamladı. Son 17 lig maçının 11 tanesini kazanan ve 6 kez berabere kalan İstanbul temsilcisi, en son 12.03.2016 tarihinde sahasında Osmanlıspor'a 3-2 mağlup olmuştu. Karabük deplasmanından da üç puanla dönen takımı yönetim tebrik etti.

    ZİRVENİN HAKİMİ
    Başakşehir, Karabük galibiyetinin ardından Süper Lig'de puanını 20 yaptı ve liderliğini sürdürdü. İstanbul ekibi ayrıca 17 gol attı 4 gol yedi.
    1. 24 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:39
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