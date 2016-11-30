Konyaspor kupada ilk sınavına çıkıyor
Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Atiker Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nun ilk haftasında yarın Denizli ekibi Kızılcabölükspor'a konuk olacak.
Konya temsilcisi, geçen sezon Süper Lig'i ilk 5'te bitirdiği için grup aşamasından dahil olduğu Ziraat Türkiye Kupası'na iyi bir başlangıç yapmak istiyor.
Atiker Konyaspor'da UEFA Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk maçında sakatlanan Ali Çamdalı'nın Kızılcabölükspor'a karşı forma giyemeyeceği bildirildi.
Teknik direktör Aykut Kocaman'ın, yoğun maç trafiğini düşünerek kadroda rotasyona gitmesi bekleniyor.
- 30 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 10:53
- Kartal’a nazarlık
Toplam 1
Yorum
kanarya sıkıntı yok olur boyle seyler bırı kaybeder oburu kazanır spor boyle bıtsey onun ıcın herzaman menzılın kazanmak olmalı
- Ayrılmaya niyeti yok
Toplam 1
Yorum
Aslan O ZAMAN SAHAYA CIKTIGINDA GERCEK KIMLIGINI GÖSTER IYI OLMASAN NBA'YE SECILMEZDIN
- Kurtların düellosu
Toplam 33
Yorum
audemars Hiçbir şey düşünmek istemiyorum son maçlarda Beşiktaşın oynamış olduğu saçma sapan futbolla ne yapacağını kestiremiyorsun .
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