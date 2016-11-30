 Konyaspor kupada ilk sınavına çıkıyor – Fotomaç – 30 Kasım 2016
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    30 Kasım 2016, Çarşamba
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    Konyaspor kupada ilk sınavına çıkıyor

    Konyaspor kupada ilk sınavına çıkıyor

    Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Atiker Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nun ilk haftasında yarın Denizli ekibi Kızılcabölükspor'a konuk olacak.

    Doğan Seyfi Atlı Stadı'nda yarın saat 14.00'da başlayacak maçı hakem Kutluhan Bilgiç yönetecek.

    Konya temsilcisi, geçen sezon Süper Lig'i ilk 5'te bitirdiği için grup aşamasından dahil olduğu Ziraat Türkiye Kupası'na iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

    Atiker Konyaspor'da UEFA Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk maçında sakatlanan Ali Çamdalı'nın Kızılcabölükspor'a karşı forma giyemeyeceği bildirildi.

    Teknik direktör Aykut Kocaman'ın, yoğun maç trafiğini düşünerek kadroda rotasyona gitmesi bekleniyor.

    1. 30 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:53
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