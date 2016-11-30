Konyaspor kupada ilk sınavına çıkıyor

Doğan Seyfi Atlı Stadı'nda yarın saat 14.00'da başlayacak maçı hakem Kutluhan Bilgiç yönetecek.

Konya temsilcisi, geçen sezon Süper Lig'i ilk 5'te bitirdiği için grup aşamasından dahil olduğu Ziraat Türkiye Kupası'na iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Atiker Konyaspor'da UEFA Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk maçında sakatlanan Ali Çamdalı'nın Kızılcabölükspor'a karşı forma giyemeyeceği bildirildi.

Teknik direktör Aykut Kocaman'ın, yoğun maç trafiğini düşünerek kadroda rotasyona gitmesi bekleniyor.