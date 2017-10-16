Sumudica öfkelendi
KAYSERİSPOR, 10 kişilik Karabük'e yenilmişti. Teknik direktör Marius Sumudica, uzun süre eksik oynayan rakipleri karşısında pozisyon üretemeyen futbolcularına kızdı. İlerleyen haftalar için ciddiyet istedi.
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:18
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