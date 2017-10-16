 Sumudica öfkelendi – Fotomaç – 16 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Ekim 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Sumudica öfkelendi

    Sumudica öfkelendi
    KAYSERİSPOR, 10 kişilik Karabük'e yenilmişti. Teknik direktör Marius Sumudica, uzun süre eksik oynayan rakipleri karşısında pozisyon üretemeyen futbolcularına kızdı. İlerleyen haftalar için ciddiyet istedi.
    1. 16 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:18
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sumudica öfkelendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.