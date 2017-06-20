Kayserispor’a Bia'dan 2 yıllık imza
Kayserispor, İsviçre'nin Sion takımında oynayan Kongo asıllı, Belçika A milli takım oyuncusu 27 yaşındaki Geoffrey Bia'yla 2 yıllık imza sözleşme yaptı. Kayseri'de sağlık kontrolünden geçirilen 10 numara pozisyonunda oynayan Geoffrey Bia, daha sonra gittiği Kayserispor Tesisleri'ni gezdi. Kongolu Bia, bir araya geldiği yöneticilerle anlaşmaya vardıktan sonra da 2 yıllık mukavele imzaladı.
SABRİ KAYSERİSPOR'LA GÖRÜŞECEK
Galatasaray Kulübü'nün sözleşmesini uzatmadığı Sabri Sarıoğlu, kendisine transfer teklifinde bulunan Kayserispor'la bir görüşme yapacak. Sabri'ye eski takım arkadaşı Kayserisporlu Umut Bulut aracılığıyla transfer teklifi yapıldığı öğrenildi. Sabri'nin hafta sonuna kadar Kayseri'ye gelerek, yöneticilerle masaya oturacağı ifade edildi. Öte yandan Bandırmaspor'un sağbeki Ömer'in de Kayserispor'un transfer listesinde bulunduğu, kulübünün izniyle görüşme yapıldığı öğrenildi
- 20 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 12:02
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300 bin euro fark
Toplam 5
Yorum
günü kurtarma hrkt. volkanı gönderip genç ve yetenekli bir adamla yola devam edin..2 tane ihtiyarla gelecek tesis edilmez..
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Fransa sevdası
Toplam 10
Yorum
seda bilionki dünya kupalari hangi kupa varsa,ben veririm,hangi brans olursa,olimpiyatlarda da ben varken kactin benden niye,
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"Talisca M.United ile anlaştı"
Toplam 17
Yorum
kral adamlar ronoldayı almaya calısıyor .yalan haber
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