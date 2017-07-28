 Karabük ortayı doldurdu – Fotomaç – 28 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Temmuz 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Karabük ortayı doldurdu

    Karabük ortayı doldurdu

    K.Karabük aradığı 10 numarayı Rusya'da buldu.

    Karadeniz ekibi, 21 kez Romanya Milli Takımı'nda ter döküp 4 de gol atan, 27 yaşındaki ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Son olarak Rusya'da Akhmat Grozny'de forma giyen Grozav, kariyerinde 170 maçta 36 gol kaydetti. Geçen sezon 23 maçta 5 kez fileleri havalandırdı.
    1. 28 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:29
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Karabük ortayı doldurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.