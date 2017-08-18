Matuidi Juventus'ta
İtalyan kulübü Juventus, Fransız futbolcu Matuidi'yi 20 milyon avro karşılığında renklerine bağladı
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) son 6 yılın şampiyonu Juventus, Paris Saint-Germain'den (PSG) Fransız orta saha oyuncusu Blaise Matuidi'yi transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki Fransız milli futbolcu, sağlık kontrolünün ardından kendisini 3 yıllığına Juventus'a bağlayan sözleşmeye imza attı.
Juventus, Matuidi'nin bonservisi için PSG'ye 20 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.
2011 yazından beri oynadığı PSG'de 295 maçta 33 gol atan Matuidi, Fransa Milli Takımı formasını da 58 kez giydi.
- 18 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:49
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Ulusoy’la yenilgi yok
Toplam 2
Yorum
BJK'I ÜZME ULUSOY..:-)) SAKIN BJK'I ÜZMEYİN SONRA BAŞKAN DÜNYAYI AYAĞA KALDIIRIR..:-))) PENALTINI HAZIRLADIN MI ? :-)))
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Ulusoy’la yenilgi yok
Toplam 2
Yorum
sz Talimatı yerine belli etmeden getirin.Bu kadar BjKnin üstüne oynamayın.Topu topu 5 kolay maç yönetmiş.Milleti iyice hırçın yapmayın
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Vardar yarası!
Toplam 87
Yorum
cok cok dogru bir yorum. Terim onu defansta oynattiginda yine kötü hatalar yapmisti. Bunu göremeyen biri, allah bilir daha neleri görmüyordur
Matuidi Juventus'ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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