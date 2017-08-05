Emre Mor için resmi açıklama geldi
İtalya Serie A devi Inter'le anlaşmaya varan milli yıldız Emre Mor'un transferi ile ilgili menajeri Muzzi Özcan'dan resmi açıklama geldi.
Emre Mor'un Borussia Dortmund'dan ayrılacağı ve Inter'e transfer olacağını açıklayan Özcan, AreaNapoli.it adlı İtalyan internet sitesine verdiği özel röportajda "Inter ile anlaştık. Napoli ile bir görüşmemiz olmadı" dedi.
Emre Mor'un salı günü Milano'ya giderek sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.
5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK
Mor, Inter ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak, transfer için Borussia Dortmund'a 10 milyon euro + bonuslar şeklinde bir ödeme yapacak.
İNGİLİZLER DE YAZDI
İngiliz Daily Express gazetesi de Liverpool ve Everton'ın transfer listesindeki Emre Mor'un Inter'le anlaştığını ve iki İngiliz kulübünün transfer konusunda şanslarını kaçırdıklarını satırlarına taşıdı.
Borussia Dortmund Emre Mor'u 2016 yılında Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'den 9,75 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.
20 yaşındaki milli yıldız geçtiğimiz sezon Bundesliga'da Borussia Dortmund formasıyla 19 resmi karşılaşmada 1 gol atmış, 3 de asist yapmıştı.
- 05 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:03
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Fikret Orman: "Her şey para değil"
Toplam 20
Yorum
Winner sen futboldan anlıyormusunki?.küme düşen takımın 1 sezonda kaç gol attığını biliyormusun? ben söyleyeyim 27 gol.negredo 9 gol 4 asist.NOKTA
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Sevilla'dan Medipol Başakşehir uyarısı
Toplam 7
Yorum
team system bjk Sevilla Başakşehirle oynadığında Başakşehiri tanımış olacak Sevilla Başakşehirin eleyebileceği bir takım .
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"Benfica kriz çıkarmaya çalışıyor"
Toplam 11
Yorum
REAL FB Adamlar acik bulunca degerlendirir. Para zamaninda yatmazsa gider. GS Ribery i elinden nasil kacirdi, 300000 € yüzünden Insallah gelmez FOSS
Emre Mor için resmi açıklama geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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