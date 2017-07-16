Cengiz Ünder Roma'ya imzayı attı
Başakşehir'den Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder, resmi sözleşmeyi imzaladı. Roma Kulübü, transferi resmen duyurdu.
İtalya Serie A ekiplerinden Roma, milli futbolcu Cengiz Ünder'e 5 yıllık sözleşmeyi imzalattı.
Medipol Başakşehir'den 15 milyon Euro karşılığında İtalyan kulübüne transfer olan genç futbolcu, düzenlenen basın toplantısında resmi sözleşmeye imzayı attı.
İmza töreninde konuşan Cengiz, "Burada bulunmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Amacım, mümkün olduğunca çabuk bir şekilde takıma uyum sağlamak" dedi.
Cengiz Ünder, Roma'da 17 numaralı formayı giyecek.
- 16 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 12:20
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Alaçatı’da çit kavgası
Toplam 12
Yorum
oh reklamin kötüsü olmaz
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Çok canlar yanar!
Toplam 13
Yorum
LİGİN YARISINA GELMİŞLER ZIPKIN GİBİLER. ALİ SAMİY O YANACAK CANLARIN İÇİNE YÖNETİMİ DE KOYDUN MU SN BAŞKANIM ÖZBEK. ADAMA NE KADRO VERDİNİZ.BİR HAFTALIK ÇALIŞMA HEMDE ESKİ DEFOLARLA. ADAMLAR
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Alaçatı’da çit kavgası
Toplam 12
Yorum
Bony (kilfired olanı) Emre yokmuş mu?
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