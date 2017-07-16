 Cengiz Ünder Roma'ya imzayı attı – Fotomaç – 16 Temmuz 2017
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    16 Temmuz 2017, Pazar
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    'ya imzayı attı

    Cengiz Ünder Roma'ya imzayı attı

    Başakşehir'den 'ya transfer olan , resmi sözleşmeyi imzaladı. Roma Kulübü, transferi resmen duyurdu.

    İtalya Serie A ekiplerinden , milli futbolcu 'e 5 yıllık sözleşmeyi imzalattı.

    Medipol Başakşehir'den 15 milyon Euro karşılığında İtalyan kulübüne transfer olan genç futbolcu, düzenlenen basın toplantısında resmi sözleşmeye imzayı attı.

    İmza töreninde konuşan Cengiz, "Burada bulunmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Amacım, mümkün olduğunca çabuk bir şekilde takıma uyum sağlamak" dedi.

    Cengiz Ünder, Roma'da 17 numaralı formayı giyecek.

    1. 16 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 12:20
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