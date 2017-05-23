Barcelona'nın eski başkanı'na şok!
Eski Barcelona Kulüp Başkanı Sandro Rosell, İspanyol polis ve jandarması tarafından kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alındı.
İspanya'nın resmi haber ajansı EFE tarafından verilen haberde, diğer 4 kişi ile birlikte yakalanarak gözaltına alınan Rosell'in, "Rimet" adı verilen operasyon kapsamında kara para aklamakla suçlandığı bildirildi.
Yürütülen soruşturmada, Brezilya Milli Takımı'nın canlı yayın haklarında yasa dışı komisyon alındığı ve bunun vergi cenneti ülkelerdeki şirketler aracılığıyla aklandığının tespit edildiği kaydedildi.
Gözaltına alınanların arasında eski Brezilya Futbol Konfederasyonu Başkanı Ricardo Teixeira'nın da olduğu öne sürüldü.
Güvenlik güçlerinin operasyon kapsamında Andorra'da ve Katalonya bölgesinin Barcelona, Girona ve Lleida kentlerinde bazı ev ve iş yerlerine baskın yaptığı ifade edildi.
- 23 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 10:33
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Tepkilerden hesabı kapadı
Toplam 3
Yorum
ephe Gereksiz şeyler bunlar, ben de Beşiktaşlıyım ve fb yi tebrik ediyorum. Aşın bunları artık yoksa bu gidişle ülke olarak bir cacık olmayacak
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Zago’nun hayali
Toplam 1
Yorum
bjkli hoca olmana gerek yok sana bu kulüpde her zaman görev var gel savunma nasıl yapılır öğret bizde rahat edelim
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Babel’i şikayet etmiş!
Toplam 9
Yorum
bjkli simdi paranin hakkini veriyor orasi öyle ama 350 binden 2,1 milyona cikarmak birazda yazik bence maaslari cok abartiyoruz sanki dep. daha bü
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