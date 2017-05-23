Barcelona'nın eski başkanı'na şok!

İspanya'nın resmi haber ajansı EFE tarafından verilen haberde, diğer 4 kişi ile birlikte yakalanarak gözaltına alınan Rosell'in, "Rimet" adı verilen operasyon kapsamında kara para aklamakla suçlandığı bildirildi.

Yürütülen soruşturmada, Brezilya Milli Takımı'nın canlı yayın haklarında yasa dışı komisyon alındığı ve bunun vergi cenneti ülkelerdeki şirketler aracılığıyla aklandığının tespit edildiği kaydedildi.

Gözaltına alınanların arasında eski Brezilya Futbol Konfederasyonu Başkanı Ricardo Teixeira'nın da olduğu öne sürüldü.

Güvenlik güçlerinin operasyon kapsamında Andorra'da ve Katalonya bölgesinin Barcelona, Girona ve Lleida kentlerinde bazı ev ve iş yerlerine baskın yaptığı ifade edildi.