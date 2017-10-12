Wenger açıkladı... Mesut Ocak'ta geliyor!

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger, Topçular'la sözleşme yenilemeye yanaşmayan Mesut Özil'in ara transfer döneminde takımdan büyük olasılıkla ayrılacağını itiraf etti.

ESPN, Wenger'in Mesut Özil ve Alexis Sanchez konusunda umudunu kesmek üzere olduğunu yazarken, Arsenal'in iki yıldızı da Ocak ayında elden çıkarmayı planladığını satırlarına taşıdı.







Dail Star ve Daily Express ise, tecrübeli teknik adamın Mesut Özil konusunda her seçeneği denediklerini, sözleşme yenileme konusunda hala umutlarının bulunduğunu ama ayrılık gerçeğinin de gözardı edilemez olduğunu söylediğini vurguladı.

Türk asıllı Alman yıldız için en büyük adayın Manchester United olduğunu ifade edilirken, İngilizler yayınladıkları haberde Mesut'u transfer etmek isteyen önemli ekipler arasında Inter Milan ve Fenerbahçe'yi de ön plana çıkardı.



