 Mendy, Manchester City'de – Fotomaç – 24 Temmuz 2017
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    24 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Mendy, Manchester City'de

    Mendy, Manchester City'de

    İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Fransa temsilcisi Monaco'nun sol bek oyuncusu Benjamin Mendy'yi transfer etti.

    Manchester City Kulübünden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Fransız futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

    İngiltere basınında yer alan haberlerde, Manchester City'nin Mendy'nin transferi için Monaco'ya 52 milyon sterlin bonservis bedeli ödediği öne sürüldü.

    Ülkesinde Le Havre ve Olympique Marsilya'da forma giydikten sonra geçen sezonun başında Monaco'ya transfer olan Mendy, takımıyla çıktığı 39 maçta bir gol, 11 asistlik performans sergilemişti.

    1. 24 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:21
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