Mendy, Manchester City'de
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Fransa temsilcisi Monaco'nun sol bek oyuncusu Benjamin Mendy'yi transfer etti.
Manchester City Kulübünden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Fransız futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
İngiltere basınında yer alan haberlerde, Manchester City'nin Mendy'nin transferi için Monaco'ya 52 milyon sterlin bonservis bedeli ödediği öne sürüldü.
Ülkesinde Le Havre ve Olympique Marsilya'da forma giydikten sonra geçen sezonun başında Monaco'ya transfer olan Mendy, takımıyla çıktığı 39 maçta bir gol, 11 asistlik performans sergilemişti.
- 24 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:21
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''Pepe’ye eküri şart''
Toplam 5
Yorum
Atillas-BJK Defansta yanındaki oyuncu çok önemli,mesela sabri gözükmüyordu ama maç içinde etrafını kolluyor ve komşu pozisyonda oynayanları rahatlatıyor
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''Transfer şart''
Toplam 13
Yorum
fahri ne çok bilmişsiniz siz yahu... hele ki sadi tekelli oğlu diyenler :)))) bu ülkede şenol hoca 1 ersun yanal 2 dir gerisi fasa fiso dur.
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Yeni savaşçı Fernando G.Saray'da!
Toplam 47
Yorum
DOGRUCU KOCAMAN GS YI BATIRIYORSUNUZ !! BU NASIL BIR TRASFER POLITIKASI, KESINLIKLE ACEMICE VE PANIKLE VERILMIS BIR KARAR..
Mendy, Manchester City'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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