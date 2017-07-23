Lens'ten 3 dakikada 2 gol
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Championship ekibi Sunderland, İngiltere 1. Lig ekiplerinden Bradford City ile yaptığı hazırlık maçını 3-2 kazandı. Jeremain Lens ilk 8 dakikada attığı 2 golle maçın yıldızı oldu. Lens, Sunderland'in oynadığı son 4 hazırlık maçında 4 gol attı.
Sunderland'e galibiyeti getiren golleri 5. ve 8. dakikada geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Jeremain Lens ve 42. dakikada Billy Jones kaydetti.
Bradford City'nin gollerini ise 65. dakikada McMahon ile 90. dakikada Trialist attı.
- 23 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:41
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Igor Tudor’a Başkan Özbek kalkanı
Toplam 30
Yorum
BJK Beşiktaşlıyım ama emin olun ben gıcık kaptım Özbek ve Tudor ikilisine İstikrar içinmiş şuna bak adam takımı istikrarlı sanıyor Uefa gitti be
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Trabzonspor Slovakya'da kayıp
Toplam 5
Yorum
e.tosun macar 2 lig ekibi...usta sen 6 hafta dayanamazsın bu sene.
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"Kulübüyle işi çözmesi lazım"
Toplam 9
Yorum
e.tosun tevekal...
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