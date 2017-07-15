Ibrahimovic'e yeşil ışık
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın teknik direktörü Jose Mourinho, Zlatan Ibrahimovic'in gelecek sezon takımda kalabileceğini söyledi.
Sezon hazırlıklarını ABD'de sürdüren Manchester United'da basına açıklamalarda bulunan Portekizli teknik adam, sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki Ibrahimovic'in istemesi halinde takıma yeniden dönebileceğini belirtti.
İsveçli golcünün sakatlık sürecinin aralık ayına kadar devam edeceğini hatırlatan Mourinho, "Takımda kalmaya karar verirse ve aralık ayını beklerse geri dönebilir. Ibrahimovic'e kapımız açık." diye konuştu.
Ibrahimovic ile sözleşme yenilemediklerini hatırlatan 54 yaşındaki teknik direktör, "Bu konuda karar verilmesi için tüm taraflara zaman verildi. Futbola üst düzey şekilde devam etmesini istiyoruz ve o da bunu istiyor." ifadelerini kullandı.
Geçen sezon nisan ayında oynanan UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında sakatlanan Zlatan Ibrahimovic'in tedavisinin kulüp doktorları tarafından devam ettiğini söyleyen Jose Mourinho, yıldız oyuncunun takımda kalmayı kabul etmesi halinde aralık ayından önce sözleşme yenilemeyeceklerini de kaydetti.
Manchester United'da ilk sezonunda Ibrahimovic, çıktığı 46 karşılaşmada 28 kez ağları sarsarak takımın en golcü oyuncusu olmuştu.
- 15 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:00
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Tudor'un yerine ya Luce ya Simone
Toplam 18
Yorum
cabbar arkadaşlar gs nin çaresi disiplinli ve işi bilen bir alman t direktör gs alman ekolüyle yıllarca başarılı oldu bunu anlayın artık drsundrmsı
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Lazio’nun Tolgay ısrarı
Toplam 2
Yorum
eraycan artık takıma giremeyen oyuncuları yollamalıyız oyuncu bulmak zor bütçe kısıtlı tolgayaı özellikle yerlilere dokunmayın oyuncu alınamıyor kol
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Tek organize golü yok
Toplam 5
Yorum
drogba Haklısında maçın yedeklerine baktın mı? Kimi oynatacak yerlerine?Wesley bruma resmen kaçtılar.Yönetim bizi itibarsızlaştırıyor.Yeter artık..
Ibrahimovic'e yeşil ışık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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