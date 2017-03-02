Hodgson Leicester’a
Ranieri ile yollarını ayıran Leicester City'nin İngiliz milli takımın eski hocası Roy Hodgson ile gizlice bir görüşme yaptığı ve takımın getireceği iddia edildi. 69 yaşındaki teknik adam, Premier Lig'e rüşvet karşılığı oyuncu transfer ettirebileceği skandalı üzerine istifa etmişti.
- 02 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:13
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş'ın başı dertte
Toplam 30
Yorum
SİYAH BEYAZLI NO PROBLEMO BİZ FEDERASYONUZ ZATEN
- ''Gerçek vatandaşlar oynamalı''
Toplam 1
Yorum
hasan akıllı adamın hali bir başka oluyor
- Podolski'ye ödül
Toplam 1
Yorum
GS RUHU ÇARE ABDURRAHİM ALBAYRAK VE FATİH TERİMDEN BAŞKA BİRŞEY DEĞİLDİR GS YE GEREKEN RUHU ANCAK ONLAR KAZANDIRABİLİR
Hodgson Leicester’a haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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