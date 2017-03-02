 Hodgson Leicester’a – Fotomaç – 02 Mart 2017
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    02 Mart 2017, Perşembe
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    Hodgson Leicester’a

    Hodgson Leicester’a
    Ranieri ile yollarını ayıran 'nin İngiliz milli takımın eski hocası Roy Hodgson ile gizlice bir görüşme yaptığı ve takımın getireceği iddia edildi. 69 yaşındaki teknik adam, Premier Lig'e rüşvet karşılığı oyuncu transfer ettirebileceği skandalı üzerine istifa etmişti.
    1. 02 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:13
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