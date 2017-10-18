Tekelioğlu'ndan Nazilli Belediyespor'a olumsuz yanıt
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Fatih Akyel ile yollarını ayıran Nazilli Belediyespor, görüştüğü Sadi Tekelioğlu'nda sonuca varamadı.
Tecrübeli teknik adamın yönetimin teklifini nazikçe redettiği belirtilirken, "Teklifiniz için teşekkür ederim." dediği belirtildi. Başkan Erdoğan Eker, Tekelioğlu'ndan gelen olumsuz yanıt üzerine alternatif arayışlarına başladıklarını bildirdi.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:23
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Rıza Çalımbay Trabzon'da
Toplam 26
Yorum
Cihan Servet Cetinin olmasi iyi oldu aslinda, defansa yardimi dokunur insaallah
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Fikret Orman'dan Cenk Tosun yanıtı
Toplam 14
Yorum
Cenk 50 milyon£ mu :D Ulan Burak Yılmaz zamanında C.Ronaldoyla gol krallıgı yarısına girdi. Ş.Liginde hatrik yaptı. Hiç kimse de 20-30 vermedi. Hayali bırakın!!
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Zaferin şifreleri
Toplam 20
Yorum
Alex sarı kanarya, hem hakemi hem de sizi Türk Telekom'un çimlerine gömecek.
Tekelioğlu'ndan Nazilli Belediyespor'a olumsuz yanıt haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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