 Tekelioğlu'ndan Nazilli Belediyespor'a olumsuz yanıt – Fotomaç – 18 Ekim 2017 ;
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    18 Ekim 2017, Çarşamba
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    Tekelioğlu'ndan 'a olumsuz yanıt

    Tekelioğlu'ndan <a href="/index/nazilli-belediyespor?id=4f587849-698f-4089-8316-04dea769f410" class="" rel="tag">Nazilli Belediyespor</a>'a olumsuz yanıt

    TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Fatih Akyel ile yollarını ayıran , görüştüğü 'nda sonuca varamadı.

    Tecrübeli teknik adamın yönetimin teklifini nazikçe redettiği belirtilirken, "Teklifiniz için teşekkür ederim." dediği belirtildi. Başkan Erdoğan Eker, Tekelioğlu'ndan gelen olumsuz yanıt üzerine alternatif arayışlarına başladıklarını bildirdi.

    1. 18 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:23
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