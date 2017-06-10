Menemen Belediyespor'da 2 imza
Spor Toto 2'nci Lig ekiplerinden Menemen Belediyespor, transfer çalışmalarını tam gaz sürdürüyor.
Daha önce gurbetçi golcü Kerem Bulut'la sözleşme imzalayan sarı lacivertliler, Manisaspor'dan Alper Mete ve Kızılcabölükspor'dan Semih Ceylan'ı da resmen kadrosuna kattı. Orta sahada görev yapan Alper, sarı lacivertlilere 3, sağ bek Semih de 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Manisaspor'un altyapısından yetişip bu kulüpte profesyonel olan 19 yaşındaki Alper, geçen sezon sadece 1 lig maçında siyah beyazlıların formasını giydi. Polatlıspor'da filiz lisansını alan 26 yaşındaki Semih ise Osmanlıspor, Edirnespor ve Denizli Futbol Akademisi'nde görev aldı. Semih, Kızılcabölükspor'da 32 lig maçına çıkarak istikrarlı bir grafik sergiledi.
- 10 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:11
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Gomis’te fiyat artırdı
Toplam 5
Yorum
SAFA GELİR DE GOMİS DEDEYİ ALIRSINIZ. ADAM FİYAT ARTIRMIŞ . ÖYLE İSE NE İŞİNİZ VAR ORADA. BIRAKIP GİDİN VEYA İLLA ALACAKSANIZ YALVARIN, AYAKLARININ ALTINI ÖPÜN BELKİ ADAMLAR İN
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''5-6 oyuncu alacağız''
Toplam 10
Yorum
lutufkar sen git de biz para toplar 10 futbolcu alırız
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Teklif bekleniyor
Toplam 8
Yorum
ali yalan haber.takımda ki tek golcü satılırmı?
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