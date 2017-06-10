Menemen Belediyespor'da 2 imza

Daha önce gurbetçi golcü Kerem Bulut'la sözleşme imzalayan sarı lacivertliler, Manisaspor'dan Alper Mete ve Kızılcabölükspor'dan Semih Ceylan'ı da resmen kadrosuna kattı. Orta sahada görev yapan Alper, sarı lacivertlilere 3, sağ bek Semih de 2 yıllık sözleşme imzaladı.



Manisaspor'un altyapısından yetişip bu kulüpte profesyonel olan 19 yaşındaki Alper, geçen sezon sadece 1 lig maçında siyah beyazlıların formasını giydi. Polatlıspor'da filiz lisansını alan 26 yaşındaki Semih ise Osmanlıspor, Edirnespor ve Denizli Futbol Akademisi'nde görev aldı. Semih, Kızılcabölükspor'da 32 lig maçına çıkarak istikrarlı bir grafik sergiledi.



