 Kaf-Kaf umutsuz – Fotomaç – 13 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    Kaf-Kaf umutsuz

    Kaf-Kaf umutsuz
    Kaybettikleri 1923 maçında 'kural ihlali' yapıldığını belirten , karşılaşmanın tekrarı için TFF'ye başvurmuştu. Ancak İzmir temsilcisi kararın lehlerine çıkması konusunda umutsuz. Hakeme saldıran Mustafa ve Zeki'ye de 10-15 maç arası ceza bekleniyor.
    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:20
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