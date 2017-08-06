Paşa'nın Melekleri sezonu açtı
Muratpaşa Belediyespor bayan hentbol takımı yeni sezon hazırlıklarına başladı. Transfer sezonunda takım iskeletini koruyan, A Milli Takım kaptanı Yeliz Özel gibi oyuncularla daha da güçlenen Paşa'nın Melekleri'nde hedef hem ligde hem Türkiye Kupası'nda şampiyonluk.
Türkiye Bayanlar Hentbol Süper Ligi'nin iddialı ekibi Muratpaşa Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Sabah saatlerinde stadyumda interval, akşam saatlerinde ise salonunda top çalışması olmak üzere çift antrenmanla hazırlıklarını sürdüren takımda moraller yerinde.
TÜM TAKIMLARA BAŞARILAR
Antrenör Birol Ünsal, yeniden takım olarak bir arada olmaktan oldukça mutlu olduklarını belirterek, "Süper Lig'de mücadele edecek tüm takımlara başarılar diliyoruz" dedi. Muratpaşa Belediyespor'un hedefinin her zaman şampiyonluk olduğunu dile getiren Ünsal, aynı hedefle bu yıl da mücadele edeceklerini söyledi.
TÜRK HENTBOLUNDAN SORUMLUYUZ
Bu yıl takıma yeni katılan isimler olduğu kadar giden oyuncuların da bulunduğunu, bunu sporun doğası olarak görmek gerektiğini belirten Ünsal, şöyle konuştu:
"Şunun altını çizmemiz gerekiyor, Muratpaşa Belediyespor olarak kendimizi aynı zamanda Türk hentbolunun geleceğinden de sorumlu hissediyoruz. Takımın iskeletini Türk oyuncular oluşturuyor. Bununla birlikte altyapıdan gelen birçok oyuncuyu Türk hentboluna kazandırmak gibi bir hedefimiz de var. Tecrübenin genç oyuncularla harmanlandığı bir takıma sahibiz."
YENİ TRANSFER ÖZEL
Paşa'nın Melekleri'nin bu sezon flaş transferleri arasında yer alan A Milli Takım kaptanı Yeliz Özel ise güçlü bir ekibe geldiğinin farkında olduğunu belirtti. Özel, "Arkadaşlığı ve mücadeleyi bırakmayan, mazisinde 12 senelik başarıların bulunduğu bir takımdayım. İnşallah yeni başarılara ben de ortak olurum ve takım da benimle birlikte daha güçlenmiş olur" diye konuştu.
İKİ KUPALI YIL OLACAK
Bu yıl yeni sözleşmeye imza atan takım kaptanı Sevilay İmamoğlu Öcal ise, yeni sezon öncesi iddialı konuştu. Öcal, "Hem Türkiye hem de şampiyonluk kupalarını Antalya'ya getirmek istiyoruz" dedi.
- 06 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 11:04
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Feghouli için saatleri sayıyor
Toplam 2
Yorum
gs ya sende bir aydir geliyon
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Antalya onu istiyor
Toplam 1
Yorum
fenerbahcem yapilacak 4 trasferde eger ortasaha aliniyorsa 8 veya hicumcu ortasaha 1 de santrofor ile 1 de kanat varsa salih kiraya verilsin stopere to
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Beşiktaş, Lens transferini "Come to Beşiktaş" videosuyla açıkladı
Toplam 21
Yorum
Xxx Bir gs lı olarak fb mi beşiktaşmı deseler arkama bakmadan fb ye giderim..Fb den 4 üzeri isteyip bjk a 2 ye imza atmak örnek chedjoe
Paşa'nın Melekleri sezonu açtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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