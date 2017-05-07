Bakan Kılıç, Rıza Kayaalp'i tebrik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Sırbistan’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 130 kiloda şampiyon olan Rıza Kayaalp’ı tebrik etti.
Bakan Çağatay Kılıç, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kürsünün zirvesine çıkan ve İstiklal Marşımızı yine tüm Avrupa'ya dinleten Milli Güreşçimiz Rıza Kayaalp'i tebrik ederim. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 7.kez altın madalya kazanarak bize bir kez daha bu gururu yaşatan değerli sporcumuzu ve emeği geçen herkesi gönülden kutlar başarılarının daim olmasını dilerim."
- 07 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 12:51
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Toplam 31
Yorum
Mustafa Tudor gelecek sene takımda kalmaz..
- Galatasaray, Tudor'la tepetaklak
Toplam 4
Yorum
orhan3755 gs sahipsiz.yönetici-hoca-futbulcuların çoğu 3,sınıf....kulüple ciddi anlamda ilgilenende yok.kulübü zengin birine satsınlar bari.
- Tudor'dan flaş açıklama
Toplam 28
Yorum
SLoRd Kardeşim bir FB olarak söylüyorum hem GS de hem FB sorun hoca degil futbolcularda sorun var kaç hoca degiştirdi GS hala hocadamı sorunlar..
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