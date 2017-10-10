Gözlükçü Sabri

TÜRK futbolunun emektarlarından, G.Saray'da iz bırakan isimlerden Göztepe'nin yeni transferi Sabri Sarıoğlu, gözlük işine girdi. Bir arkadaşı ile İstanbul'da gözlük dükkanı açan milli sağ bek, futbol sahaları dışında cafe işletmeciliğinin ardından bir kez daha ticaret hayatına atıldı.