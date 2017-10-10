 Gözlükçü Sabri – Fotomaç – 10 Ekim 2017
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    10 Ekim 2017, Salı
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    Gözlükçü Sabri

    Gözlükçü Sabri
    TÜRK futbolunun emektarlarından, G.Saray'da iz bırakan isimlerden Göztepe'nin yeni transferi Sabri Sarıoğlu, gözlük işine girdi. Bir arkadaşı ile İstanbul'da gözlük dükkanı açan milli sağ bek, futbol sahaları dışında cafe işletmeciliğinin ardından bir kez daha ticaret hayatına atıldı.
    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:11
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