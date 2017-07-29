 Ömer Şişmanoğlu Göztepe yolunda – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Temmuz 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    yolunda

    Ömer Şişmanoğlu Göztepe yolunda

    Transferde bir açılan pir açılan 'nin, Beşiktaş'tan ayrılan 'yla da anlaştığı öğrenildi.

    27 yaşındaki golcünün birkaç gün içerisinde imzayı atması bekleniyor. Teknik Direktör Tamer Tuna, Beşiktaş'ta beraber çalıştığı yıldız futbolcuyu ısrarla kadrosunda görmek istediğini belirtmiş, "Bir forvet daha alabiliriz. Bu isim olabilir" ifadelerini kullanmıştı. Şişmanoğlu geçen sezon 16 maçta 3 golle oynadı.
    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:59
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ömer Şişmanoğlu Göztepe yolunda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.