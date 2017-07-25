‘Dünyanın gözü burada’

Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Samsun'daki oyunlarla ilgili konuştu. Dünya Golf Federasyonu'nun dev organizasyonu takip ettiğini belirten Ağaoğlu, "Başarı durumuna göre oyunlarda golf müsabakalarına devam edilecek" dedi.