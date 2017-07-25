 ‘Dünyanın gözü burada’ – Fotomaç – 25 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Temmuz 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    ‘Dünyanın gözü burada’

    ‘Dünyanın gözü burada’
    Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Samsun'daki oyunlarla ilgili konuştu. Dünya Golf Federasyonu'nun dev organizasyonu takip ettiğini belirten Ağaoğlu, "Başarı durumuna göre oyunlarda golf müsabakalarına devam edilecek" dedi.
    1. 25 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:29
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ‘Dünyanın gözü burada’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.