Milli Takım Antalya'da kampa girdi

2 Şubat'a kadar sürecek kampta 17 kadın sporcudan oluşan milli takım, 26 Ocak'a kadar teknik ve taktik antrenmanlarla yeni sezona hazırlanacak. Erkekler Golf Milli Takımı ise 27 Ocak'ta 1 haftalık kampa girecek.



Türkiye Golf Milli Takımlar Spor Direktörü ve Antrenörü Erol Şimşek, kamp programıyla ilgili açıklama yaptı. 2 Şubat'ta başlayacak Golf Ligi'ne kadar çalışmaların süreceğini belirten Erol Şimşek, "Önce kadınlar daha sonra da erkek milli takımımız kamp yapacak. 17 kadın golfçümüz var, bunun 12'si ligde oynuyor. Türkiye'den 12-13 yaş grubu 5 kadın golfçümüzü de kampımıza dahil ettik. Onların da ligde oynaması çalışmalarına devam ediyoruz" dedi. Kampta oyunculara golf sahalarında nasıl davranmaları gerektiği ve nasıl golf oynayacakları gibi birçok bilgiyi verdiklerini aktaran Erol Şimşek, şöyle devam etti:



"Şampiyon olmak istiyorlarsa şampiyon gibi yürümeleri gerektiğini burada öğretiyoruz. Golf sahasında kötü vuruş yapan oyuncumuz kafası yerde değil dimdik yürümeli. 2016 yılında turnuvalardaki oyunlarını değerlendirdik. Bazı oyuncularımız hayatında ilk defa yurtdışına golf oynamaya çıktı. Burada bizim hedefimiz golf milli takımı olarak 2021 yılında yapılacak olan olimpiyatlara oyuncularımızı en iyi şekilde hazırlamak. Ona göre planlar ve programlar yapmamız gerekiyor. Çalışmalarımız çok iyi gidiyor."



Antalya'da golf sporuyla ilgili federasyonun bir toplantı yapılacağını vurgulayan Erol Şimşek, şöyle dedi:

"Yapacağımız alt yapı toplantısında şu konular öne çıkarılması gerekir. Başarılı olabilmek için 12 yaşından itibaren oyuncunun turnuvalarda oynaması lazım. 16-18 yaş grubuna geldiği zaman turnuvalarda başarılı olur. Çünkü erken başladıkları zaman sporcularımız katıldıkları turnuvalar sayesinde tecrübe kazanır. Bizim oyuncular geçen yıl katıldıkları yurtdışı turnuvalarda baskı altında kaldıkları için başarılı olamadı. Onun için bu kampta oyuncularımızla turnuvalarda nasıl davranacakları ve baskı altında olmamaları gerektiğini açıklıyorum."