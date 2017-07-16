Bakan Albayrak'tan 15 Temmuz mesajı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 15 Temmuz mesajı yayınladı.
Bakan Berat Albayrak cümlelerini özetle şöyle tamamladı: "Aziz şehitlerimizin hatıralarını incitmeyecek, onların sergilediği kahramanlığa ve geride bıraktıkları ailelerine sahip çıkacağız. Bu ülkeyi her zamankinden çok daha fazla çalışarak, hak ettiği "Büyük ve Güçlü Türkiye" idealine kavuşturacağız. 15 Temmuz'da kaybettiğimiz canlarımıza Allah'tan rahmet, gazilerimize Rabbim'den şifalar diliyorum"
- 16 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:40
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Kırık tespit edildi!..
Toplam 11
Yorum
GS Şampiyonlar liginde ASTANA maçındaki bencilliğini bu maçta da aynen yaptı bu adamın gol atması istenmiyor asist yapması isteniyor!
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Mariano, İstanbul'a geldi
Toplam 24
Yorum
taner onlar gelse sneijderi unutursun mantıklı konuş azcık sneyder veya başka oyuncular messi ve ronaldo ayrı bir seviye futbolcular
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''Golcü istiyorum''
Toplam 37
Yorum
mst yıllardır kandırılıyoruz en azından fazla bir şey beklemeyin diyor Aykut kupa alamayan büyük takım olmaz feneri bitirdiniz be yönetim
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