 Bakan Albayrak'tan 15 Temmuz mesajı – Fotomaç – 16 Temmuz 2017
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    16 Temmuz 2017, Pazar
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    Bakan Albayrak'tan mesajı

    Bakan Albayrak'tan <a href="/index/15-temmuz?id=a2ead1ad-5019-4faf-8d93-2e29362a5770" class="" rel="tag">15 Temmuz</a> mesajı

    , mesajı yayınladı.

    Bakan Berat Albayrak "Tam bir yl önce askerin ve bürokrasinin içine sızan hain yapının, ülkesine ve milletine gerçekleştirdiği tarihte örneği görülmemiş bir ihaneti yaşadık. İslam'dan uzak bir anlayış ile beyinleri yıkanmış güruhun milletine, milletin paraları ile alınmış silahları doğrulttukları, tankla, topla, tüfekle kendi insanını katletmeye varan bir darbe girişimi tezahür etti. İnsanlık, hiçbir döneminde FETÖ gibi aşağılık, sinsi ve cani bir örgütle karşılaşmamıştı" dedi. Bakan Albayrak, Türk halkının 'çıplak elleri' ile hain darbe girişimine karşı kahramanlık sergilediğini ifade etti.

    Bakan Berat Albayrak cümlelerini özetle şöyle tamamladı: "Aziz şehitlerimizin hatıralarını incitmeyecek, onların sergilediği kahramanlığa ve geride bıraktıkları ailelerine sahip çıkacağız. Bu ülkeyi her zamankinden çok daha fazla çalışarak, hak ettiği "Büyük ve Güçlü Türkiye" idealine kavuşturacağız. 'da kaybettiğimiz canlarımıza Allah'tan rahmet, gazilerimize Rabbim'den şifalar diliyorum"
    1. 16 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:40
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