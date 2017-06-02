 A Spor’a büyük ödül – Fotomaç – 02 Haziran 2017
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    02 Haziran 2017, Cuma
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    ’a büyük ödül

    A Spor’a büyük ödül
    Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından verilen Türkiye Fair Play Ödülleri' Ataköy'deki Olimpiyatevi'nde açıklandı. "Sportif Davranış" dalında milli güreşçi Taha Akgül, "Sportif Kariyer" de İstanbul Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Sportif Tanıtım" da televizyonu Son Sayfa programı, "Toplumsal Fair Play" dalında ise Halis Kapçak ve Yiğit Sakallıoğlu layık görüldü.
    1. 02 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:01
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