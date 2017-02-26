Ümit Özat'tan maç sonrası açıklama
Deplasmanda Kardemir Karabükspor’a 1-0 mağlup olan Gençlerbiliği'nde Teknik Direktör Ümit Özat, maç sonunda her iki takım için iyi bir mücadele olduğunu söyleyerek, mağlup olmalarına rağmen hakem Barış Şimşek’in iyi bir maç yönettiğini söyledi.
Maçın ardından açıklamalarda bulunan Özat, ilk yarı iki takımında iyi bir oyun sergilemediğini ama iyi bir mücadele olduğunu belirterek, "İkinci yarı iki takımında pozisyonu var ama kazanan her zaman haklıdır. Hem Karabükspor'u hem de hakemi tebrik ediyorum. İyi bir maç yönetti. Yenilirken zaman zaman eleştiriler yapılıyor ama hakemler mağlup olmanıza rağmen maçı iyi yönetiyorsa bunun hakkını vermek lazım. Onun için Barış hocayı tebrik ediyorum" dedi.
- 26 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:24
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kartal’a gönderme
Toplam 10
Yorum
gs bu beşiktaşlılar yediremiyolar ilk önce 2003teki şampiyonluğunu açıklasınlar
- Kartal’a gönderme
Toplam 10
Yorum
sadadasd cevap verecek bişey yok şaibeli şaibeli
- ''Takım ruhu lazım''
Toplam 3
Yorum
ua orta sahada josue nin yerine fiziği ve tekniği olan ortamı süzerek pas atan oyuncumuz olsaydı çoktan gol rekoru ile şampiyon olurduk
Ümit Özat'tan maç sonrası açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.