Ümit Özat'tan maç sonrası açıklama

Deplasmanda Kardemir Karabükspor’a 1-0 mağlup olan Gençlerbiliği'nde Teknik Direktör Ümit Özat, maç sonunda her iki takım için iyi bir mücadele olduğunu söyleyerek, mağlup olmalarına rağmen hakem Barış Şimşek’in iyi bir maç yönettiğini söyledi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Özat, ilk yarı iki takımında iyi bir oyun sergilemediğini ama iyi bir mücadele olduğunu belirterek, "İkinci yarı iki takımında pozisyonu var ama kazanan her zaman haklıdır. Hem Karabükspor'u hem de hakemi tebrik ediyorum. İyi bir maç yönetti. Yenilirken zaman zaman eleştiriler yapılıyor ama hakemler mağlup olmanıza rağmen maçı iyi yönetiyorsa bunun hakkını vermek lazım. Onun için Barış hocayı tebrik ediyorum" dedi.