Galatasaray'a yeni Melo
Galatasaray'ın son olarak satın alma opsiyonlu teklif yaptığı ve Flamengo'nun çok sıcak baktığı öğrenildi. Cimbom'un kiralama bedeli olarak 1.2 milyon Euro ödeyeceği, satın alma opsiyonunun da 8 milyon Euro olarak belirlendiği belirlendi. Galatasaray'ın 26 yaşındaki Romulo'ya da yıllık 1.6 milyon Euro ödemesi bekleniyor.
8 KEZ BREZİLYA MİLLİ TAKIMI'NDA OYNADI
Cimbom'un transferini imza aşamasına getirdiği Romulo, ocak ayında Spartak Moskova'dan Flamengo'ya transfer olmuştu. Daha önce ülkesinde CA Porto formasını da giyen Sambacı 8 kez de milli takım formasını giydi. Galatasaray'la görüşmeleri, Romulo'nun Türkiye haklarını elinde bulunduran Hayko Ertür yürütüyor. Eğer bir aksilik olmazsa transferin 1 hafta içinde noktalanması bekleniyor.
5 YILLIK AVRUPA TECRÜBESİ VAR
2012 yılında Vasco de Gama'dan tam 8 milyon Euro karşılığında Spartak Moskova'ya transfer olan Romulo Borges Monteiro, Rus ekibinin formasını 5 yıl boyunca başarıyla terletti. Ocak ayında 3 milyon Euro'ya Flamengo'ya geçerek ülkesine dönen Brezilyalı ön libero, Libertadores Kupası'nda 2 maçta oynarken 1 gol atmayı başardı.
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