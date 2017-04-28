Galatasaray'a yeni Melo

Galatasaray'ın son olarak satın alma opsiyonlu teklif yaptığı ve Flamengo'nun çok sıcak baktığı öğrenildi. Cimbom'un kiralama bedeli olarak 1.2 milyon Euro ödeyeceği, satın alma opsiyonunun da 8 milyon Euro olarak belirlendiği belirlendi. Galatasaray'ın 26 yaşındaki Romulo'ya da yıllık 1.6 milyon Euro ödemesi bekleniyor.