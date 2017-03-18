"Bunları yemem ben Tudor"
-Bir tarafta şubat ayından itibaren sezonun bitimine 12-13 hafta kala, daha önünde kazanılacak 33 puan varken gideceğini ilan eden bir teknik direktör (Advocaat) var, diğer tarafta 16 hafta kala yani 48 puan varken santrforu transfer olmuş bir takım var. Podolski zaman geçiriyor şimdi Japonya'ya hazırlıyor kendini.
-Diğer tarafta Şenol Güneş diye bir teknik direktör var. Olympiakos'la deplasmanda 1-1 berabere kalmış sahasında 4 atıyor. Yoksa Şenol Güneş şunu yapar mıydı? Gökhan İnler var mis gibi uzun boylu. Koy Atiba'nın yanına, Necip'le 3'lü yapıp kapatayım ohh 0-0'a bağlayalım mis gibi... Öyle olmuor işte öyle. Böyle 54 puan yaparsın.
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