Derbiler 'Melo'dram!
Son 9 derbisinde 7 galibiyet gören Brezilyalı gittikten sonra Aslan, 9 derbide de gülemedi
Galatasaray'ın derbilerde yüzü gülmezken, Felipe Melo'lu yıllardaki istatistikler bir gerçeği gözler önüne serdi. Hırslı ve agresif futbolu ile büyük maçlarda ekstra performans sergileyen Felipe Melo'nun ligde Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı görev yaptığı son 9 derbinin 7'sini Galatasaray kazanmıştı. Brezilyalı orta sahanın ayrılığı sonrasında sarı-kırmızılı takım ligde oynanan 9 derbinin 5'ini kaybetti, 4 beraberlik alabildi.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 07:44
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Caner'den hakeme şok küfür
Toplam 20
Yorum
Turkcan Yazıklar olsun. Konuşsanıza bjkliler. Fenerde iken demediğinizi bırakmıyor dunuz
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Ersan Gülüm’ün kaburgaları kırıldı
Toplam 1
Yorum
bjktufan kaburgaları nasıl kırılmış arkadaş ya büyük geçmiş olsun umarım sağlığına kavuşur tekrardan
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‘Kolsuz mu oynasın!’
Toplam 1
Yorum
Birisi Hayır Kolsuz oynamasın ama karpuzculuk yapıp yapmadım demesin
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