 Derbiler 'Melo'dram! – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Derbiler 'Melo'dram!

    Derbiler 'Melo'dram!

    Son 9 derbisinde 7 galibiyet gören Brezilyalı gittikten sonra Aslan, 9 derbide de gülemedi

    Galatasaray'ın derbilerde yüzü gülmezken, Felipe Melo'lu yıllardaki istatistikler bir gerçeği gözler önüne serdi. Hırslı ve agresif futbolu ile büyük maçlarda ekstra performans sergileyen Felipe Melo'nun ligde Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı görev yaptığı son 9 derbinin 7'sini Galatasaray kazanmıştı. Brezilyalı orta sahanın ayrılığı sonrasında sarı-kırmızılı takım ligde oynanan 9 derbinin 5'ini kaybetti, 4 beraberlik alabildi.

    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 07:44
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