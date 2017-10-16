Bafetimbi Gomis para basıyor!
Galatasaray’ın bu başarısında büyük payı olan isimlerden biri de Bafetimbi Gomis. Geride kalan 8 haftada 9 gol, 2 asist üreten Fransız yıldız, G.Saray’a sadece puan değil milyonlarca lira kazandırıyor. İşte Gomis’in kazandırdıkları...
3 MAÇTA TAKIMI KURTARDI
2-0 galip gelinen Kasımpaşa ve Atiker Konyaspor maçları ile 1-1 sonuçlanan Antalyaspor karşılaşmasında sarı kırmızılı takımın bütün gollerini atarak, 7 puan alınmasını sağladı.
ATTIĞI HER GOL ALTIN GİBİ
Bu gollerin karşılığında Galatasaray, TFF'den 5.2 milyon TL performans primi almaya hak kazandı (TFF, Süper Lig'deki her galibiyete 2 milyon 80 bin, beraberliğe 1 milyon 40 bin TL veriyor).
TARAFTARLARIN YENİ SEVGİLİSİ
Bafetimbi Gomis taraftarların sevgilisi haline gelirken, sarı kırmızılı kulüp bu yoğun ilgiyi paraya çevirmeye başladı. Fransız golcü halen açık ara 'forması en çok satılan Galatasaraylı futbolcu.
YENİ TİŞÖRTLERİ SATIŞA ÇIKIYOR
GS Store'un Bafetimbi Gomis için özel olarak hazırladığı tişörtler sadece bir hafta içinde 20 bin adet sattı. Hazırlanan yeni Gomis tişörtleri Fenerbahçe derbisi öncesi 29.99 TL'den satışa çıkarılacak.
BONSERVİSİNİ ÇIKARDI BİLE
Swansea'dan 2.5 milyon euro'ya transfer edilen Bafetimbi Gomis, bonservis bedelini şimdiden çıkardı.
Futbol Federasyonu, Süper Lig'de kulüplere galibiyet başına 2 milyon 200 bin TL, beraberliği de 1 milyon 100 bin TL başarı primi ödüyör. Süper Lig'de 8 hafta geride kalırken, sadece 2 maçı pas geçen Gomis, 9 gol atıp 2 de asist yaparak lige damgasını vurdu. 32 yaşında yıldız golcü, bu süreçte alınan 5 galibiyet ve 1 beraberliğe direkt katkı etki ederek sarı-kırmızılı kulübe toplam 12 milyon 100 bin TL kazandırdı.
Premier Lig ekibi Swansea'dan 2.5 milyon Euro'ya transfer edilen (Yaklaşık 10 milyon 750 bin TL) Gomis, şimdiden bu rakamı karşılayıp ne kadar doğru bir transfer hamlesi olduğunu kanıtladı ve taraftarlarla birlikte yönetimi de mutlu etti.
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:05
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Trabzonspor'da Ersun Yanal kararı!
Toplam 36
Yorum
trabzonsportif tek gerçek m.reşit akçay
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Veli Kavlak’ı niye almıyor?
Toplam 7
Yorum
arsen l. Ş.Güneş sürekli yanlış yapıyor.Çok iyi biri.Mitroviç ve Pepe yanyana oynamalı.Gökhanın tekniği zayıf.Tolga yerine Talisca Oğuzhan oynuyor
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Trabzonspor'da Ersun Yanal kararı!
Toplam 36
Yorum
Salih6107 Rıza Çalımbay bence en iyisidir.
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