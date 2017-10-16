Bafetimbi Gomis para basıyor!

3 MAÇTA TAKIMI KURTARDI

2-0 galip gelinen Kasımpaşa ve Atiker Konyaspor maçları ile 1-1 sonuçlanan Antalyaspor karşılaşmasında sarı kırmızılı takımın bütün gollerini atarak, 7 puan alınmasını sağladı.



ATTIĞI HER GOL ALTIN GİBİ

Bu gollerin karşılığında Galatasaray, TFF'den 5.2 milyon TL performans primi almaya hak kazandı (TFF, Süper Lig'deki her galibiyete 2 milyon 80 bin, beraberliğe 1 milyon 40 bin TL veriyor).



TARAFTARLARIN YENİ SEVGİLİSİ

Bafetimbi Gomis taraftarların sevgilisi haline gelirken, sarı kırmızılı kulüp bu yoğun ilgiyi paraya çevirmeye başladı. Fransız golcü halen açık ara 'forması en çok satılan Galatasaraylı futbolcu.



GS Store'un Bafetimbi Gomis için özel olarak hazırladığı tişörtler sadece bir hafta içinde 20 bin adet sattı. Hazırlanan yeni Gomis tişörtleri Fenerbahçe derbisi öncesi 29.99 TL'den satışa çıkarılacak.

BONSERVİSİNİ ÇIKARDI BİLE

Swansea'dan 2.5 milyon euro'ya transfer edilen Bafetimbi Gomis, bonservis bedelini şimdiden çıkardı.

Futbol Federasyonu, Süper Lig'de kulüplere galibiyet başına 2 milyon 200 bin TL, beraberliği de 1 milyon 100 bin TL başarı primi ödüyör. Süper Lig'de 8 hafta geride kalırken, sadece 2 maçı pas geçen Gomis, 9 gol atıp 2 de asist yaparak lige damgasını vurdu. 32 yaşında yıldız golcü, bu süreçte alınan 5 galibiyet ve 1 beraberliğe direkt katkı etki ederek sarı-kırmızılı kulübe toplam 12 milyon 100 bin TL kazandırdı.

Premier Lig ekibi Swansea'dan 2.5 milyon Euro'ya transfer edilen (Yaklaşık 10 milyon 750 bin TL) Gomis, şimdiden bu rakamı karşılayıp ne kadar doğru bir transfer hamlesi olduğunu kanıtladı ve taraftarlarla birlikte yönetimi de mutlu etti.