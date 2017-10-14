Yolun başındayız
31 yaşındaki sağ bek sadece 7 maç oynadıklarını belirtti. Mariano “Şimdiden şampiyonluk havası oluşturmak bizim için tehlikeli olur” dedi
'KARAKTERLİ OYUNCULAR VAR'
MARİANO şöyle konuştu: "Normalde yeni kurulan takımlarda uyum süreci belli bir zaman alır ama biz ilk haftadan itibaren en iyisini yapmaya başladık. Burada en önemli şey oyuncuların karakterleri ve tek bir hedefe odaklanmak. Hepimizin hedefi kazanmak. İyi bir takım olduk. İyi bir ekip ruhu var. Şampiyonluk için uğraşacağız."
TUDOR İYİ GİDİYOR
"LİGDE lideriz. Demek ki teknik direktörümüz İgor Tudor doğru yolda, iyi gidiyor. Antrenmanların şiddetleri bazen bizi zorluyor ama şampiyon olmak, iyi şeyler yapmak istiyorsanız bu baskıyı göğüslemeniz gerek. Ben ve ailem Türkiye'de olmaktan dolayı mutluyuz. Harika bir ülkede yaşıyoruz."
DERBİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ
"ŞU an aklımızda sadece Konyaspor maçı var. Fenerbahçe derbisinin camia için önemini biliyoruz. Ancak biz teknik heyet ve futbolcular olarak Konya maçını geçtikten sonra derbiyi düşüneceğiz. Güzel bir derbi olacak. En iyi şekilde oynayıp, istediğimiz skorla maçı tamamlayacağımıza inanıyorum. Hedefimiz camiaya bu büyük sevinci yaşatmak."
RAKİPLER ZAYIF DEĞİL
"ZİRVEDE bulunmamızın sebebi zayıf rakiplerle oynamak değil. Saygı duyulan rakiplere karşı mücadele verdik. Bazı maçlarda sıkıntı yaşadık. Zorlu maçların ardından güzel galibiyetler aldık. Şimdi de takım olarak önümüzdeki 7 maçı bekliyoruz. Ben maçlara en iyi şekilde hazırlanıyorum. Bireysel olarak performansım daha da artacak."
- 14 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:15
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Planı tutmadı
Toplam 5
Yorum
seda hayir bjk ya baska seyler yapiliyor,senol hoca yine uykuda,senol hoca gelmedende ayni coraplar örülüyodu bjk ya ben uyandirmistim simdide ay
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Planı tutmadı
Toplam 5
Yorum
levo hocanın bi planımı wardıda ben mi göremedim :))onuntek planı uzun top babel ve Q7 yı kaçırmak.bunu bilen hiç bi takımı yenemez bjk.
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Xavi geliyor!
Toplam 2
Yorum
AYDIN ERKAN61 SELAN TAKIM GERCEK TEN BEGENDIM TAM EKP OLUNURSA OZAMAN TASLAR OTURDU TECRUBELI BIR EKIBIMIZ ALISMA DONUMI
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