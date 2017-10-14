Yolun başındayız

31 yaşındaki sağ bek sadece 7 maç oynadıklarını belirtti. Mariano “Şimdiden şampiyonluk havası oluşturmak bizim için tehlikeli olur” dedi

GALATASARAY'In sezon başında Sevilla'dan renklerine bağladığı Mariano kısa sürede harika performans sergiledi. Teknik direktör İgor Tudor'un vazgeçilmezlerinden olan Brezilyalı sağ bek şampiyonluk için konuşmayı erken bulduğunu söyledi. Mariano "Daha yolun çok başındayız. Şimdiden böyle bir hava oluşturmanın tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Sadece 7 maç oynadık. Doğru başladık ve doğru yoldayız. Antrenmanlarda çok çalışıyoruz, maçlarda da en iyisini yapmak için uğraşıyoruz. Kesinlikle ayaklarımızın yere basması gerekiyor." dedi. Ligde önemli rakipleri bulunduğunu kaydeden Mariano "Buraya gelme amacım G.Saray formasını en işi şekilde terletip, takımı en iyi yerlere taşıyabilmek ve şampiyonluk yaşayabilmekti. Rakiplere bakmadan kendi işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



'KARAKTERLİ OYUNCULAR VAR'

MARİANO şöyle konuştu: "Normalde yeni kurulan takımlarda uyum süreci belli bir zaman alır ama biz ilk haftadan itibaren en iyisini yapmaya başladık. Burada en önemli şey oyuncuların karakterleri ve tek bir hedefe odaklanmak. Hepimizin hedefi kazanmak. İyi bir takım olduk. İyi bir ekip ruhu var. Şampiyonluk için uğraşacağız."



TUDOR İYİ GİDİYOR

"LİGDE lideriz. Demek ki teknik direktörümüz İgor Tudor doğru yolda, iyi gidiyor. Antrenmanların şiddetleri bazen bizi zorluyor ama şampiyon olmak, iyi şeyler yapmak istiyorsanız bu baskıyı göğüslemeniz gerek. Ben ve ailem Türkiye'de olmaktan dolayı mutluyuz. Harika bir ülkede yaşıyoruz."



DERBİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

"ŞU an aklımızda sadece Konyaspor maçı var. Fenerbahçe derbisinin camia için önemini biliyoruz. Ancak biz teknik heyet ve futbolcular olarak Konya maçını geçtikten sonra derbiyi düşüneceğiz. Güzel bir derbi olacak. En iyi şekilde oynayıp, istediğimiz skorla maçı tamamlayacağımıza inanıyorum. Hedefimiz camiaya bu büyük sevinci yaşatmak."



RAKİPLER ZAYIF DEĞİL

"ZİRVEDE bulunmamızın sebebi zayıf rakiplerle oynamak değil. Saygı duyulan rakiplere karşı mücadele verdik. Bazı maçlarda sıkıntı yaşadık. Zorlu maçların ardından güzel galibiyetler aldık. Şimdi de takım olarak önümüzdeki 7 maçı bekliyoruz. Ben maçlara en iyi şekilde hazırlanıyorum. Bireysel olarak performansım daha da artacak."