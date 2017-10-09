Tudor'dan takıma 'Fenerbahçe' yasağı
Galatasaray yönetiminin aklı F.Bahçe’de. Hırvat hoca ise ilk sınavını düşünüyor. Ligde tek puan kaybını milli maç arasının ardından Antalya'da yaşayan Galatasaray'da Tudor, Konya deplasmanı öncesi Fenerbahçe kelimesini yasakladı. Derbiyle başlayan üçlü bilet paketinden 6 milyon lira sıcak para kazanan yönetim ise özel prim vereceği Fenerbahçe derbisinin havasına girdi.
Florya cephesinde ise Fenerbahçe değil Konya deplasmanı düşünülüyor. Ligde 7 haftada tek puan kayıplarını ilk milli ara dönüşü Antalya'da yaptıklarını dikkate alan Tudor, Konyaspor maçına temkinli yaklaşıyor. Bir haftadır rakibini analiz eden Hırvat hoca, Florya'da oyuncularına Fenerbahçe kelimesini yasakladı ve Konyaspor maçına konsantre olmalarını istedi.
İYİ FUTBOLA DOLU TRİBÜNLER
Yeni transferlerle bu sezon eski günlerine dönen Galatasaray'ın 7 haftada 5 puan farkla liderliği getiren futbolu, Türk Telekom Stadyumu tribünlerini doldurdu.
Geride kalan sezonda 21 bin 351 taraftar ortalaması yakalayan G.Saray, bu sezon ise oynadığı 4 iç saha maçında 39 bin 258 taraftar ortalamasına ulaştı.
Sabah
- 09 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:41
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''BÜYÜK FEDAKARLIK YAPTI''
Toplam 16
Yorum
profesyonel adam sakat oynamaz ve oynatılmaz bu son maçlarda açık görüldü ki depara kalkamıyor rakibe baskı yapamıyor ,ayağında topo tutamıyor,takımı gözgöre göre eksik oynattın.
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ARDA'YA BİR DARBE DE TARAFTARDAN
Toplam 21
Yorum
abc A. yildirim avuclarini ovaliyodur simdi, sonrada cikar 5 dakika görüsmemiz yetti ardanin fbye gelmesi icin der.sonrada gs taraftari yuhalar
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ARDA'YA KAPILAR KAPANDI
Toplam 14
Yorum
galahh Tudoru 2-3 ay önce sevmesdim son 1ay iyimis dedim simdi tam gözüme girdi
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