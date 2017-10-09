Tudor'dan takıma 'Fenerbahçe' yasağı

Galatasaray yönetiminin aklı F.Bahçe’de. Hırvat hoca ise ilk sınavını düşünüyor. Ligde tek puan kaybını milli maç arasının ardından Antalya'da yaşayan Galatasaray'da Tudor, Konya deplasmanı öncesi Fenerbahçe kelimesini yasakladı. Derbiyle başlayan üçlü bilet paketinden 6 milyon lira sıcak para kazanan yönetim ise özel prim vereceği Fenerbahçe derbisinin havasına girdi.

Galatasaray'da yönetim ve teknik heyet ikiye bölündü... Başkan Dursun Özbek ve yöneticiler şimdiden 22 Ekim'de oynanacak Fenerbahçe derbisinin havasına girdi. Derbi biletlerini Gençlerbirliği ve Alanya maçları ile birlikte üçlü paket olarak satışa sunan sarı-kırmızılı kulüp, taraftarın ilgisinden çok memnun. Bu kampanya ile 6 milyon liraya yakın sıcak paranın kasaya girmesi bekleniyor. Bu sezon başında prim sistemini kaldıran ve transfer edilen oyuncuların maç başı ücretini puana endeksleyen Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe sınavına ise özel prim vermeyi düşünüyor. Derbi biletlerinden elde edilecek gişe hasılatı, dev maç öncesi takıma prim olarak müjdelenecek.



Florya cephesinde ise Fenerbahçe değil Konya deplasmanı düşünülüyor. Ligde 7 haftada tek puan kayıplarını ilk milli ara dönüşü Antalya'da yaptıklarını dikkate alan Tudor, Konyaspor maçına temkinli yaklaşıyor. Bir haftadır rakibini analiz eden Hırvat hoca, Florya'da oyuncularına Fenerbahçe kelimesini yasakladı ve Konyaspor maçına konsantre olmalarını istedi.



İYİ FUTBOLA DOLU TRİBÜNLER

Yeni transferlerle bu sezon eski günlerine dönen Galatasaray'ın 7 haftada 5 puan farkla liderliği getiren futbolu, Türk Telekom Stadyumu tribünlerini doldurdu.



Geride kalan sezonda 21 bin 351 taraftar ortalaması yakalayan G.Saray, bu sezon ise oynadığı 4 iç saha maçında 39 bin 258 taraftar ortalamasına ulaştı.



Sabah