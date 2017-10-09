 SELÇUK İNAN'DAN PAHALI ÖZÜR – Fotomaç – 09 Ekim 2017
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HEPSİ
    09 Ekim 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    'DAN PAHALI ÖZÜR

    SELÇUK İNAN'DAN PAHALI ÖZÜR

    Galatasaraylı futbolcu geçen hafta Ortaköy’deki gece kulübü Ruby’de iki genç kızla eğlenmişti.

    Galatasaraylı futbolcu geçen hafta Ortaköy'deki gece kulübü Ruby'de iki genç kızla eğlenmişti.Selçuk İnan, sabaha karşı kızlarla Taksim'deki CVK Otel'e gitti. Kapıda gazetecileri görünce aracından bile inmeden gözden kayboldu.Haber ertesi günü basına yansıdı. Selçuk İnan ile 2015'te Çırağan Sarayı'nda masal gibi düğünle evlendiği Cemre İnan arasında kıyamet koptu.Arkadaşları ile yurt dışında tatilde olan Cemre İnan apar topar İstanbul'a döndü. Çifti barıştırmak için aileler devreye girdi.

    YALNIZ GEZMEK YOK
    Galatasaraylı topçu birkaç gün önce eşini ikna etmeyi başardı. Hemen ardından Cemre İnan'a 500 bin TL'ye özel tasarım pırlanta yüzük aldı. Ayrıca Cemre İnan'a bundan böyle yalnız başına eğlenmeye çıkmayacağına dair söz verdi.

    1. 09 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:55
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