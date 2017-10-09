SELÇUK İNAN'DAN PAHALI ÖZÜR
Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan geçen hafta Ortaköy’deki gece kulübü Ruby’de iki genç kızla eğlenmişti.
Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan geçen hafta Ortaköy'deki gece kulübü Ruby'de iki genç kızla eğlenmişti.Selçuk İnan, sabaha karşı kızlarla Taksim'deki CVK Otel'e gitti. Kapıda gazetecileri görünce aracından bile inmeden gözden kayboldu.Haber ertesi günü basına yansıdı. Selçuk İnan ile 2015'te Çırağan Sarayı'nda masal gibi düğünle evlendiği Cemre İnan arasında kıyamet koptu.Arkadaşları ile yurt dışında tatilde olan Cemre İnan apar topar İstanbul'a döndü. Çifti barıştırmak için aileler devreye girdi.
YALNIZ GEZMEK YOK
Galatasaraylı topçu birkaç gün önce eşini ikna etmeyi başardı. Hemen ardından Cemre İnan'a 500 bin TL'ye özel tasarım pırlanta yüzük aldı. Ayrıca Cemre İnan'a bundan böyle yalnız başına eğlenmeye çıkmayacağına dair söz verdi.
- 09 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:55
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ASAMOAH OCAKTA GELİYOR!
Toplam 1
Yorum
onur Dört ay için 2milyon bonservis verilmez, ocakta imzala mayısta bedava gelsin. İntikam peşindeki Juveye ders olsun.
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YILDIZ OYUNCU KİMİ SEÇECEK
Toplam 24
Yorum
En büyük FENER Mesut hem Fenerli,hem de Acun'un yakın arkadaşı, Acun da Ali Koç yönetiminde yer alacak, sizce hangi takıma gider?
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Lucescu ile 4. maç
Toplam 22
Yorum
Şeref kurtuluş Milli Takımımız zaten Dünya Kupasına katılma şansını mucizelere bırakmıştı suçlu aranıyorsa Demirören daha önce Terimin görevine son vermedi
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