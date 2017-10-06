 FLORYA-HİNDİSTAN HATTI! – Fotomaç – 06 Ekim 2017
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    06 Ekim 2017, Cuma
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    FLORYA-HİNDİSTAN HATTI!

    FLORYA-HİNDİSTAN HATTI!

    Tudor, U17 Dünya Kupası’nı izleyecek scout’un raporunu bekliyor. Galatasaray'da bir scout ekibi üyesi, milli takımdaki genç futbolcularının performansını izlemek ve yeni yeteneklerin keşfi için Hindistan'daki turnuvada tribünde olacak

    Hindistan'da bugün başlayacak 2017 FIFA U17 Dünya Kupası'nda yer alan Türkiye'nin iskeletini Galatasaray altyapısından gençler oluşturuyor. G.Saray U-17 Takımı'ndan 7 oyuncu (Recep Gül, Atalay Babacan, Yunus Akgün, Ozan Kabak, Melih Gökçimen, Emirhan Civelek, Samed Karnuçu) bu turnuvada boy gösterecek. Sarı-kırmızılı kulüp hem kendi oyuncularını izlemek hem de yeni yetenekleri keşfetmek adına izleme komitesinden bir kişiyi Hindistan'a gönderdi. Tudor'un, G.Saraylı yetkililerden kapsamlı bir rapor istediği öğrenildi. Genç oyunculara önem veren Hırvat hoca, başta Atalay ve Recep Gül olmak üzere Ziraat Türkiye Kupası'nda altyapıdakiyeteneklere şans vermeyi düşünüyor. Yönetimin Avrupa'da forma giyen genç oyuncular hakkında da scout ekibi'nden bir rapor istediği ve gelecek sezon gurbetçi oyuncuların kadroya katılacağı öğrenildi.
    1. 06 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 07:55
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