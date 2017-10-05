G.SARAY'DA HAZIRLIKLAR SÜRDÜ
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 8. haftasında Atiker Konyaspor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, pas ve top kapma çalışmalarının ardından minyatür kale maç yaptıkları belirtildi.
Sarı-kırmızılı takımda, milli takım kadrolarına davet edilen Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Selçuk İnan, Fernando Muslera, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Martin Linnes, Badou Ndiaye, Garry Rodrigues ve Sofiane Feghouli idmanda yer almadı.
Galatasaray, yarın gerçekleştireceği çalışmayla Atiker Konyaspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.
- 05 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:58
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VALBUENA İÇİN ŞOK RAPOR!
Toplam 23
Yorum
Düsseldorf'lu Hatalardan dogan problem büyüyünce, FP kuralları eli kolu baglayınca, sadece maddî zararı, başarısızlıgı degil,, SAHAYIDA PAYLAŞMAK LÂZIM !
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Bonservis bedeli belli oldu!
Toplam 14
Yorum
uşaklı tsli yusufu satacaklar herhalde. bu haberlerle de taraftarı hazırlıyorlar sanki. arkadaş alt yapıya önem verin ve zamanı gelince satın.
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Asamoah gelmedi ama...
Toplam 4
Yorum
*** Çok çalışmanın emeğini alıyor ama oda bir yere kadar yetenek olmadıktan sonra anlamı yok asamoah gelirse yedek kalacağı kesin
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