 G.SARAY'DA HAZIRLIKLAR SÜRDÜ – Fotomaç – 05 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Ekim 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    G.SARAY'DA HAZIRLIKLAR SÜRDÜ

    G.SARAY'DA HAZIRLIKLAR SÜRDÜ

    Futbol Takımı, Süper Lig'in 8. haftasında Atiker Konyaspor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, pas ve top kapma çalışmalarının ardından minyatür kale maç yaptıkları belirtildi.

    Sarı-kırmızılı takımda, milli takım kadrolarına davet edilen Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Selçuk İnan, Fernando Muslera, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Martin Linnes, Badou Ndiaye, Garry Rodrigues ve Sofiane Feghouli idmanda yer almadı.

    , yarın gerçekleştireceği çalışmayla Atiker Konyaspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

    1. 05 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:58
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    G.SARAY'DA HAZIRLIKLAR SÜRDÜ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.