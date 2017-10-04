 NDİAYE’YE TEBRİK – Fotomaç – 04 Ekim 2017
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    04 Ekim 2017, Çarşamba
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    NDİAYE’YE TEBRİK

    NDİAYE’YE TEBRİK
    İgor Tudor, hücum performansı eleştirilen Badou Ndiaye'ye sahip çıktı. Hırvat hoca, Karabük'ün 2. dakikada Torje ile yakaladığı pozisyona uzak olan Ndiaye'nin 2.56 saniye içinde şutu bozmasını tebrik etti. Tudor "Senin verdiği tepkiyi kolay kolay kimse veremezdi" dedi.
    1. 04 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:10
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