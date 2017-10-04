NDİAYE’YE TEBRİK

İgor Tudor, hücum performansı eleştirilen Badou Ndiaye'ye sahip çıktı. Hırvat hoca, Karabük'ün 2. dakikada Torje ile yakaladığı pozisyona uzak olan Ndiaye'nin 2.56 saniye içinde şutu bozmasını tebrik etti. Tudor "Senin verdiği tepkiyi kolay kolay kimse veremezdi" dedi.