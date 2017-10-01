 ‘İMPARA’TUDOR! – Fotomaç – 01 Ekim 2017
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    01 Ekim 2017, Pazar
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    ‘İMPARA’TUDOR!

    ‘İMPARA’TUDOR!

    Igor Tudor zoru başardı! 7 maçta 19 puan toplayan Hırvat hoca, 15 yıl önce ilk yed i haftada 17 puan toplayan G.Saray’ın efsane teknik adamı Terim’i geçmeyi başardı

    Tudor'la sil baştan bir takım yaratan Galatasaray lig tarihindeki en iyi başlangıçlarından birine imzasını attı. Hırvat hoca sarı-kırmızılı kulübe sayısız kupalar kazandıran Fatih Terim'i bile ligde 7.hafta performansları kıyaslandığında geride bırakmayı başardı. 8 sezon Galatasaray'ın başında 7.haftaları gören İmparator en iyi performansına 2002-03'te 17 puanla ulaşmıştı. Tudor'un Aslanı ise Karabükspor galibiyetiyle puanını 19'a yükseltti.

    SEZON PUAN
    1996-97 ......... 16
    1997-98 ......... 11
    1998-99 ......... 16
    1999-00 ......... 16

    SEZON PUAN
    2002-03 ......... 17
    2003-04 ......... 14
    2011-12 ......... 14
    2012-13 ......... 14

    SABAH
    1. 01 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:56
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