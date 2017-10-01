‘İMPARA’TUDOR!
Igor Tudor zoru başardı! 7 maçta 19 puan toplayan Hırvat hoca, 15 yıl önce ilk yed i haftada 17 puan toplayan G.Saray’ın efsane teknik adamı Terim’i geçmeyi başardı
SEZON PUAN
1996-97 ......... 16
1997-98 ......... 11
1998-99 ......... 16
1999-00 ......... 16
SEZON PUAN
2002-03 ......... 17
2003-04 ......... 14
2011-12 ......... 14
2012-13 ......... 14
SABAH
- 01 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:56
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BEŞİKTAŞ, YENİDEN GALİBİYET PEŞİNDE!
Toplam 5
Yorum
kartal fb o süt kupasıydı iki bir yendiğiniz
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BEŞİKTAŞ, YENİDEN GALİBİYET PEŞİNDE!
Toplam 5
Yorum
gözgöz o süt kupasıydı iki bir yendiğiniz
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HAKEM DEĞİL, KOCAMAN YAKTI!
Toplam 113
Yorum
hakemem evet ama... alanya bjk galibiyetlerinden sonra dedim fener akhisarı parçalar ama sonuç hüsran;fenerde inanç yok savaşmıyor umutlar tekrar kırıldı
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