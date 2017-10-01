‘İMPARA’TUDOR!

Tudor'la sil baştan bir takım yaratan Galatasaray lig tarihindeki en iyi başlangıçlarından birine imzasını attı. Hırvat hoca sarı-kırmızılı kulübe sayısız kupalar kazandıran Fatih Terim'i bile ligde 7.hafta performansları kıyaslandığında geride bırakmayı başardı.Tudor'un Aslanı ise Karabükspor galibiyetiyle puanını 19'a yükseltti.SEZON PUAN1996-97 ......... 161997-98 ......... 111998-99 ......... 161999-00 ......... 16SEZON PUAN2002-03 ......... 172003-04 ......... 142011-12 ......... 142012-13 ......... 14SABAH