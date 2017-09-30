 SON KARAR FEGHOULI – Fotomaç – 30 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Eylül 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    SON KARAR FEGHOULI

    SON KARAR FEGHOULI

    İgor Tudor’un prensi Tolga sakatlanınca Hırvat teknik direktör, Feghouli ile Selçuk arasında kalmıştı. Tudor, taraftarla arası açık olan kaptanını iç saha maçında riske atmama kararı aldı. İlk 11’de Feghouli başlayacak

    SPOR Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'da teknik direktör İgor Tudor sezon başından beri bozmadığı kadrosunda mecburi değişikliğe gidiyor. Daha önce Martin Linnes sakat olduğu için İasmin Latovlevici 11'e girmişti. Bu sefer de sezonun parlayan yıldızlarından Tolga Ciğerci sakatlık yaşadığı için Hırvat hoca rotasyona gitmek zorunda kaldı. İgor Tudor, Tolga'nın yerine antrenmanda Selçuk İnan'ı 11'de deneyince kısa sürede yer yerinden oynadı. Taraftarlar aralarının açık olduğu Selçuk konusunda sert tepki gösterince Hırvat çalıştırıcı da tecrübeli kaptanını zor duruma sokmamak için geri adım attı. Tudor, takımın havasının bozulmaması için sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci'nin yerine geçtiğimiz hafta oyuna girdikten sonra muhteşem bir gol atan Sofiane Feghouli'yi 11'de kullanacak.

    KİLOLARI ATTI
    Sofiane Feghouli, West Ham United'tan transfer edildiğinde sakatlığı bulunuyordu. Bu sürede kilo alan Cezayirli yıldız için İgor Tudor özel program hazırlamıştı. 27 yaşındaki futbolcu bu programa harfiyen uydu ve kilolarını kısa sürede attı. Son olarak Bursaspor maçında sonradan oyuna giren ve attığı jeneriklik golle geri dönüşün ateşini yakan Feghouli, Karabükspor maçında 11'de olacak. Tecrübeli oyuncu, bu sezon ilk kez 11'de başlayacak olmanın heyecanını yaşıyor. Teknik direktör İgor Tudor da kalitesini kısa sürede gösteren yıldızından Türk Telekom Stadı'ndaki Karabük karşılaşmasında özel bir performans bekliyor.

    Cimbom, Karabük ile 19. maça çıkıyor. Geride kalan 18 maçın 10'undan Aslan galibiyetle ayrıldı. 3'ünü ise Karadeniz temsilcisi kazandı. İstanbul'da oynanan 9 maçta 'ın rakibine 6-1'lik üstünlüğü bulunuyor. 2 maç beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar evlerinde Karabük'e 18 gol atarken, kalesinde 7 gol gördü.

    KARABÜK EN SON TUDOR'LA GÜLDÜ
    İKİ takım arasında son maç Karabük'te oynandı. O dönem Karadeniz ekibinin başında olan İgor Tudor'un takımı, Cimbom'u sahasında 2-1'lik skorla mağlup etti. Hırvat hoca ardından sezonun ilerleyen bölümünde Aslan'ın başına geçmişti. Tudor eski takımına karşı ilk kez kulübede yer alacak.

    Savaş ÇORLU
    1. 30 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:59
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    SON KARAR FEGHOULI haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.