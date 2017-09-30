SON KARAR FEGHOULI
İgor Tudor’un prensi Tolga sakatlanınca Hırvat teknik direktör, Feghouli ile Selçuk arasında kalmıştı. Tudor, taraftarla arası açık olan kaptanını iç saha maçında riske atmama kararı aldı. İlk 11’de Feghouli başlayacak
KİLOLARI ATTI
Sofiane Feghouli, West Ham United'tan transfer edildiğinde sakatlığı bulunuyordu. Bu sürede kilo alan Cezayirli yıldız için İgor Tudor özel program hazırlamıştı. 27 yaşındaki futbolcu bu programa harfiyen uydu ve kilolarını kısa sürede attı. Son olarak Bursaspor maçında sonradan oyuna giren ve attığı jeneriklik golle geri dönüşün ateşini yakan Feghouli, Karabükspor maçında 11'de olacak. Tecrübeli oyuncu, bu sezon ilk kez 11'de başlayacak olmanın heyecanını yaşıyor. Teknik direktör İgor Tudor da kalitesini kısa sürede gösteren yıldızından Türk Telekom Stadı'ndaki Karabük karşılaşmasında özel bir performans bekliyor.
Cimbom, Karabük ile 19. maça çıkıyor. Geride kalan 18 maçın 10'undan Aslan galibiyetle ayrıldı. 3'ünü ise Karadeniz temsilcisi kazandı. İstanbul'da oynanan 9 maçta Galatasaray'ın rakibine 6-1'lik üstünlüğü bulunuyor. 2 maç beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar evlerinde Karabük'e 18 gol atarken, kalesinde 7 gol gördü.
KARABÜK EN SON TUDOR'LA GÜLDÜ
İKİ takım arasında son maç Karabük'te oynandı. O dönem Karadeniz ekibinin başında olan İgor Tudor'un takımı, Cimbom'u sahasında 2-1'lik skorla mağlup etti. Hırvat hoca ardından sezonun ilerleyen bölümünde Aslan'ın başına geçmişti. Tudor eski takımına karşı ilk kez kulübede yer alacak.
Savaş ÇORLU
- 30 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:59
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"BEŞİKTAŞ'I YENDİĞİMİZE PİŞMAN ETTİLER"
Toplam 170
Yorum
Ts61 bu maçta hiç bir sorun yok ki neden bu kadar olay yaptınız.
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FENERBAHÇELİLERİ ÇILDIRTAN KARAR
Toplam 41
Yorum
deniz Ne olacak şimdi..? bu kararı kabul etmiyoruz..!!!
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OKAN BURUK: JANSSEN ATILMALIYDI
Toplam 24
Yorum
Ali Erdem Agzi olan, ici nefret dolu olan her kes konusuyor. Once futbolu ogrende sonra konus. Ulkenin geldigi noktaya bak.
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