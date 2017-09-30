ŞOK PRESE DEVAM
Cimbom bugün evinde Karabük’ü konuk edecek. Tudor’un planı yine şok presle rakibi erken avlamak. Aslan, 3 puanı alıp yoluna kayıpsız devam etmek istiyor
Serdar Aziz sınırda
ASLAN'da Maicon ile birlikte savunmaya 'duvar' ören Serdar Aziz geride kalan haftalarda 3 sarı kart gördü. 27 yaşındaki stoper bugünkü Karabük maçında da kart görmesi halinde Atiker Konyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.
Yüzde 85 yağmurlu?
İSTANBUL'da havaların soğumasıyla birlikte yağış da geldi. Aslan'ın bugün Karabük'ü ağırlayacağı maç sırasında yağış bekleniyor. Meteoroloji maç sırasında sıcaklığı 16 derece olarak gösterirken yağmur ihtimalini yüzde 85 olarak belirledi.
TT Stadı kapalı gişe
GALATASARAY taraftarı yağmurlu havaya rağmen bugünkü Karabük maçına büyük ilgi gösteriyor. Biletler satıldı. Türk Telekom Stadı'ndaki mücadelede yine en az 40 bin taraftarın tribünlerdeki yerini alması bekleniyor. Tudor ve futbolculara destek verilecek.
- 30 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:59
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"BEŞİKTAŞ'I YENDİĞİMİZE PİŞMAN ETTİLER"
Toplam 170
Yorum
Ts61 bu maçta hiç bir sorun yok ki neden bu kadar olay yaptınız.
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FENERBAHÇELİLERİ ÇILDIRTAN KARAR
Toplam 41
Yorum
deniz Ne olacak şimdi..? bu kararı kabul etmiyoruz..!!!
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OKAN BURUK: JANSSEN ATILMALIYDI
Toplam 24
Yorum
Ali Erdem Agzi olan, ici nefret dolu olan her kes konusuyor. Once futbolu ogrende sonra konus. Ulkenin geldigi noktaya bak.
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