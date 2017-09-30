 ŞAMPİYON BELLİ! – Fotomaç – 30 Eylül 2017
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    30 Eylül 2017, Cumartesi
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    ŞAMPİYON BELLİ!

    ŞAMPİYON BELLİ!

    Dernek başkanları ile bir araya gelen G.Saray Başkanı, “Bu sezon şampiyonluğa odaklandık, mutlak suretle şampiyon olacağız” dedi. Özbek devre arası kampı için Alanya’ya gitme sözü verdi

    Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyesi Alper Narman ile birlikte İstanbul'da Dernekler Birlik toplantısına katıldı. 20 ayrı taraftar derneğinin hazır bulunduğu toplantıda bir konuşma yapan Özbek, bu sezon şampiyonluğa odaklandıklarını belirterek, "Mutlak suretle şampiyon olacağız" dedi.

    DAVETİ GERİ ÇEVİRMEDİ
    Galatasaray'ın sadece bir spor kulübü değil aynı zamanda Türkiye'nin en büyük sivil toplum kurumu olduğunu da ifade eden başkan Özbek, "Sivil toplum kuruluşlarının toplumlara vermek istediği mesajlar her zaman olmuştur. Galatasaray da bunun her zaman öncülüğünü yapmıştır. Bu anlamda siz taraftarlar derneği başkanlarımıza da çok görev düşüyor" diye konuştu. Toplantının ardından Alanya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Cevdet Zamanoğlu, Özbek'le görüşerek takımı devre arasında Alanya'ya davet etti. Özbek de kamp için Alanya'ya gelecekleri sözünü verdi.

    , takımın ilk 6 haftada aldığı 5 galibiyet 1 beraberliğin taraftarların ve camianın keyfini yerine getirdiğini belirterek, Türk Telekom Stadı'nda ellerinde kalan son locaların da tamamının satıldığını ifade etti
    1. 30 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:09
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