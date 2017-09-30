ŞAMPİYON BELLİ!
Dernek başkanları ile bir araya gelen G.Saray Başkanı, “Bu sezon şampiyonluğa odaklandık, mutlak suretle şampiyon olacağız” dedi. Özbek devre arası kampı için Alanya’ya gitme sözü verdi
DAVETİ GERİ ÇEVİRMEDİ
Galatasaray'ın sadece bir spor kulübü değil aynı zamanda Türkiye'nin en büyük sivil toplum kurumu olduğunu da ifade eden başkan Özbek, "Sivil toplum kuruluşlarının toplumlara vermek istediği mesajlar her zaman olmuştur. Galatasaray da bunun her zaman öncülüğünü yapmıştır. Bu anlamda siz taraftarlar derneği başkanlarımıza da çok görev düşüyor" diye konuştu. Toplantının ardından Alanya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Cevdet Zamanoğlu, Özbek'le görüşerek takımı devre arasında Alanya'ya davet etti. Özbek de kamp için Alanya'ya gelecekleri sözünü verdi.
Dursun Özbek, takımın ilk 6 haftada aldığı 5 galibiyet 1 beraberliğin taraftarların ve camianın keyfini yerine getirdiğini belirterek, Türk Telekom Stadı'nda ellerinde kalan son locaların da tamamının satıldığını ifade etti
- 30 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:09
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"BEŞİKTAŞ'I YENDİĞİMİZE PİŞMAN ETTİLER"
Toplam 170
Yorum
Ts61 bu maçta hiç bir sorun yok ki neden bu kadar olay yaptınız.
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FENERBAHÇELİLERİ ÇILDIRTAN KARAR
Toplam 41
Yorum
deniz Ne olacak şimdi..? bu kararı kabul etmiyoruz..!!!
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OKAN BURUK: JANSSEN ATILMALIYDI
Toplam 24
Yorum
Ali Erdem Agzi olan, ici nefret dolu olan her kes konusuyor. Once futbolu ogrende sonra konus. Ulkenin geldigi noktaya bak.
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