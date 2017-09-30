MAICON DEMİRİ BÜKTÜ

Süper Lig'in 7. haftasında lider Galatasaray, sahasında Karabükspor'u ağırladı. Türk Telekom Stadı'ndaki karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetti.

Galatasaray teknik direktörü Igor Tudor, Karabükspor karşısında mücadeleye; Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Linnes, Feghouli, Belhanda, Ndiaye, Rodrigues, Fernando, Gomis 11'iyle başladı.

Karabükspor ise deplasmanda sahaya; Rybka, Kerim, Gaman, Barış, Papp, Torje, Poko, Skulason, Grozav, Tanase, Yatabare ile çıktı.



Karşılaşma dengeledi başladı. Karabükspor maçın girişinde Galatasaray'a ön alanda baskı yapmayı tercih etti. Galatasaray savunması ilk dakikalarda çıkışlarda hata yapsa da Karabükspor bu hataları sonuçlandıramadı. Mücadelede geride kalan ilk 10 dakika sonrasında Galatasaray oyunu rakip yarı alana yıkarak gol girişimlerinde bulundu.

FEGHOULI YİNE ATTI

Bursaspor deplasmanında oyuna girdikten sonra maçın kaderini değiştiren adam olan Feghouli, Karabükspor karşısında da sahne aldı. Fernando'nun ara pasıyla ceza alanında son çizgiye hareketlenen Linnes topu içeriye çevirdi. Kaleci Rybka'dan seken topu Feghouli, kaleye yuvarladı ve gol perdesini açtı: 1-0

BELHANDA'DAN ASİST MAICON'DAN GOL

Galatasaray, köşe vuruşunda ikinci golü buldu. Belhanda'nın sol kanattan yaptığı ortada ceza sahasında Maicon rahat pozisyonda topu kafayla ağlara yolladı ve 22. dakikada farkı ikiye yükseltti.

PRES SONUÇ VERDİ

Karabükspor, ön alanda zaman zaman yaptığı preslerin meyvesini 27. dakikada aldı. Belhanda kendi ceza alanı önünde topu kaybetti. Topu alan Yatabare uzak köşeye vurdu ve farkı 1'e indirdi. Mücadelede ilk yarı Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.





İŞTAHLI ASLAN

İkinci yarıda arzulu futbolunu sürdüren Galatasaray, farkı artırmak istedi. Sarı Kırmızılı takım taraftarlarının desteğiyle oyunu rakip yarı alanda oynadı. Ancak Galatasaray, yakaladığı fırsatları gole çeviremedi. Mücadelenin 53. dakikasında Karabükspor, penaltı bekledi. Hakem Alper Ulusoy devam kararı verdi. Ulusoy'un bu kararı tartışmalara yol açtı.

PENALTIYLA SKOR DENGELENDİ

Galatasaray'ın 3. gol için çabaladığı, fırsatlar bulduğu dakikalarda hızlı hücumlar yapan Karabükspor Maicon'un Yatabare'yi ceza alanında düşürmesiyle penaltı kazandı. Seleznov topu ağlara yoladı 84. dakikada skor 2-2 oldu.

MAICON HAYAT VERDİ

Penaltı sonrası galibiyet golü için bastıran Galatasaray, rakip ceza alanında kalabalık olduğu bir pozisyonda Belhanda'nın asistinde Maicon'un sert vuruşuyla fileleri havalandırdı. Maicon kendisinin 2. takımının 3. golünü kaydederek galibiyetin mimarı oldu. Galatasaray, Karabükspor'u 3-2 mağlup ederek puanını 19'a yükseltti. Karabükspor ise 5 puanda kaldı.



İSTATİSTİKLER

Topla oynama: %61-%39

Pas yüzdesi: %80-%73

Toplam şut: 16-7

İsabetli şut: 6-4