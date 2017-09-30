EVİNDE ASLAN!
Galatasaray bu sezon TT Stadı’nda oynadığı 3 maçta 9 gol attı, 1 gol yedi. Oyun olarak da rakipleri sindirdi
Tek eksik Tolga
CİMBOM'da içerideki Karabük sınavı öncesi tek eksik Tolga Ciğerci. Bu sezon attığı 5 golle Avrupa'nın en skorer orta saha oyuncusu olan başarılı futbolcu, sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Yerine Sofiane Feghouli oynayacak. Karabük cephesinde ise geride kalan 6 haftada 4 sarı kart gören Dany Nounkeu cezalı. Kamerunlu stoper eski takımına karşı forma giyemeyecek. Karabük'te istifa eden teknik direktör Erkan Sözeri'nin yerine kulübede Levent Açıkgöz yer alacak.
Topu havalandırmak yasak
KARABÜK'ü analiz eden İgor Tudor, oyuncularını uyardı. Hırvat çalıştırıcı Karabükspor'un Süper Lig'in en iyi hava topu istatistiğine sahip (19.8) takımı olduğunu hatırlatıp oyuncularından meşin yuvarlağı havalandırmamasını istedi. Gençlerbirliği'nden sonra ligin en fazla pas hatası yapan takımı olan Karabük karşısında presin önemini tekrarladı. Karabük'ün top çalma istatistiklerinde zirvede yer aldığını belirtip gereksiz riskten kaçınmalarını istedi.
Nando iki kere çağırılmıştı!
GALATASARAY taraftarı, Selçuk İnan konusunda tepkisini Kasımpaşa maçında açıkça ortaya koymuştu. Antalya'da Fernando Muslera ile kaptanlık pazubandı konusundaki durum sarı-kırmızılı taraftarı rahatsız etmişti. Ertesi hafta oynanan Kasımpaşa maçında tribünler Fernando Muslera'yı art arda 2 kere çağırarak "Büyük kaptan" tezahüratı yapmıştı. İgor Tudor da Selçuk'u iç saha maçında taraftarın önüne atmamak için Sofiane Feghouli'de karar kıldı.
- 30 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:56
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"BEŞİKTAŞ'I YENDİĞİMİZE PİŞMAN ETTİLER"
Toplam 170
Yorum
Ts61 bu maçta hiç bir sorun yok ki neden bu kadar olay yaptınız.
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FENERBAHÇELİLERİ ÇILDIRTAN KARAR
Toplam 41
Yorum
deniz Ne olacak şimdi..? bu kararı kabul etmiyoruz..!!!
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OKAN BURUK: JANSSEN ATILMALIYDI
Toplam 24
Yorum
Ali Erdem Agzi olan, ici nefret dolu olan her kes konusuyor. Once futbolu ogrende sonra konus. Ulkenin geldigi noktaya bak.
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