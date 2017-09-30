EVİNDE ASLAN!

SARI-kırmızılılar geride kalan 6 haftada Türk Telekom Stadı'nda 3 maça çıktı. Kayserispor, Sivasspor ve Kasımpaşa'yı devirerek kayıp vermezken rakiplerine de sahayı adeta dar etti. İnanılmaz bir pres uygulayan Cimbom, Kayseri'ye karşı yüzde 63 topla oynadı. Pas isabeti yüzde 87'yi buldu. Rakip sahada yüzde 78 pas isabeti yaptı. Maçı 14 şutla tamamladı, 4-1 kazandı. GALATASARAY, 3-0'la geçtiği Sivas maçında da oyunun tek hakimiydi. Yüzde 64 topla oynadı, pas isabetinde yüzde 83'ü buldu. Rakip sahada yüzde 71 pas yaptı. Rakip kaleye 13 şut çıkardı. Aslan, evindeki Kasımpaşa engelini de 2-0'la aştı. Yüzde 65 topla oynadı. Yüzde 86 pas isabeti yakaladı. Rakip sahada yüzde 73 isabetle paslaştı. Kasımpaşa kalesine tam 21 şut gönderdi.CİMBOM'da içerideki Karabük sınavı öncesi tek eksik Tolga Ciğerci. Bu sezon attığı 5 golle Avrupa'nın en skorer orta saha oyuncusu olan başarılı futbolcu, sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Yerine Sofiane Feghouli oynayacak. Karabük cephesinde ise geride kalan 6 haftada 4 sarı kart gören Dany Nounkeu cezalı. Kamerunlu stoper eski takımına karşı forma giyemeyecek. Karabük'te istifa eden teknik direktör Erkan Sözeri'nin yerine kulübede Levent Açıkgöz yer alacak.KARABÜK'ü analiz eden İgor Tudor, oyuncularını uyardı. Hırvat çalıştırıcı Karabükspor'un Süper Lig'in en iyi hava topu istatistiğine sahip (19.8) takımı olduğunu hatırlatıp oyuncularından meşin yuvarlağı havalandırmamasını istedi. Gençlerbirliği'nden sonra ligin en fazla pas hatası yapan takımı olan Karabük karşısında presin önemini tekrarladı. Karabük'ün top çalma istatistiklerinde zirvede yer aldığını belirtip gereksiz riskten kaçınmalarını istedi.GALATASARAY taraftarı, Selçuk İnan konusunda tepkisini Kasımpaşa maçında açıkça ortaya koymuştu. Antalya'da Fernando Muslera ile kaptanlık pazubandı konusundaki durum sarı-kırmızılı taraftarı rahatsız etmişti. Ertesi hafta oynanan Kasımpaşa maçında tribünler Fernando Muslera'yı art arda 2 kere çağırarak "Büyük kaptan" tezahüratı yapmıştı. İgor Tudor da Selçuk'u iç saha maçında taraftarın önüne atmamak için Sofiane Feghouli'de karar kıldı.