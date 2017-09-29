Tudor'un yeni hedefi
Başarılı çalıştırıcı, rakip kaleden 37.6 metre uzakta oynayan G.Saraylı oyuncuları, 30 metreye çekmenin planlarını yapıyor. Ayrıca top rakipteyken anında müdahale edilmesini istiyor
SAHİPSİZ TOPLAR ALINACAK
Hırvat hoca ayrıca maç başına ortalama 65 sahipsiz top kapan takımının bu rakamı 80'e çıkarması için çalışmalar da yapmayı ihmal etmiyor. İsteklerini idmanlarda oyuncularına aktaran başarılı çalıştırıcı, Karabük karşısında bu çalışmalarının karşılığını almanın planlarını yapıyor.
BURSASPOR 9 KEZ GEÇTİ
Galatasaray Teknik Direktörü İgor Tudor'un üzerinde çalıştığı bir başka konu ise rakibin topu ayağında 15 saniyeden az tutmasını sağlama çalışmaları... Ligin en iyi takımlarından Bursaspor son maçta topu ayağında 15 saniyeden fazla sadece 9 kez tutabildi. Tudor'un hedefi Karabükspor karşısında bu sayıyı 5'e düşürmek. Hırvat çalıştırıcı, Antalyaspor karşısında bu rakam 21 olduğu için puan kaybettiklerini oyuncularıyla paylaşmıştı.
- 29 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:25
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İKİ YILDIZDAN ALİ PALABIYIK AÇIKLAMASI
Toplam 15
Yorum
Miyane Kısmetimiz varmış son gün Janssen transfer oldu, sisteme cuk diye oturdu. Yoksa bu sene de Fernandao ile cırmalayacaktık, umut var, seneye?
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ORMAN'DAN FETÖ'YE KARŞI TAVIR BEKLİYORUZ
Toplam 67
Yorum
trakyalı bak federasyon başkanınız şenol güneşi kuerajmayı yine kayırdı cezalar fenere bjk 15 bin fenere 200 şenol hep sövsün
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Felipe Melo mu Fernando mu?
Toplam 10
Yorum
Nuri Şahin Meloyu çok sevdik, Fernandoyu da seviyoruz. İkisini kıyaslamak gereksiz.
Tudor'un yeni hedefi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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