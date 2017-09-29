 Tudor'un yeni hedefi – Fotomaç – 29 Eylül 2017
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    29 Eylül 2017, Cuma
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    'un yeni hedefi

    Tudor'un yeni hedefi

    Başarılı çalıştırıcı, rakip kaleden 37.6 metre uzakta oynayan G.Saraylı oyuncuları, 30 metreye çekmenin planlarını yapıyor. Ayrıca top rakipteyken anında müdahale edilmesini istiyor

    Galatasaray ilk 6 haftada topladığı 16 puanla zirveye otururken teknik direktör İgor Tudor başarılarının rastlantı olmadığını göstermek için gece gündüz çalışıyor. Geride kalan ilk 6 hafta sonunda Galatasaray yüzde 59.39'la en fazla topla oynayan takım oldu. Sarı-kırmızılılar yine yüzde 54.54'le galip durumda oyunu sürdürdüler. ayrıca geride kalan ilk 6 haftada 654 pasla zirvede yer aldı. 536'sında başarı sağlayıp yine ilk sıraya yerleşti. Fakat yüzdede Antalya ile Kayseri'nin gerisinde kaldı. 'un değiştirmek istediği istatistik ise takımını ceza sahasının uzağında tutmak. Bir başka deyişle 'En iyi savunma hücumdur' anlayışı ile rakibin alanını daraltmak... Şu anda rakip kaleden 37.6 metre uzakta oynayan sarı-kırmızılı futbolcular, 30 metrenin altına düşebilirse Tudor'un hedefine yaklaşacak.

    SAHİPSİZ TOPLAR ALINACAK
    Hırvat hoca ayrıca maç başına ortalama 65 sahipsiz top kapan takımının bu rakamı 80'e çıkarması için çalışmalar da yapmayı ihmal etmiyor. İsteklerini idmanlarda oyuncularına aktaran başarılı çalıştırıcı, Karabük karşısında bu çalışmalarının karşılığını almanın planlarını yapıyor.

    BURSASPOR 9 KEZ GEÇTİ
    Galatasaray Teknik Direktörü İgor Tudor'un üzerinde çalıştığı bir başka konu ise rakibin topu ayağında 15 saniyeden az tutmasını sağlama çalışmaları... Ligin en iyi takımlarından Bursaspor son maçta topu ayağında 15 saniyeden fazla sadece 9 kez tutabildi. Tudor'un hedefi Karabükspor karşısında bu sayıyı 5'e düşürmek. Hırvat çalıştırıcı, Antalyaspor karşısında bu rakam 21 olduğu için puan kaybettiklerini oyuncularıyla paylaşmıştı.
    1. 29 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:25
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