 TOLGA ALMANYA’YA GİTTİ – Fotomaç – 29 Eylül 2017
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    29 Eylül 2017, Cuma
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    TOLGA ALMANYA’YA GİTTİ

    TOLGA ALMANYA’YA GİTTİ
    İLK 6 haftada attığı 5 golle 'ın sürpriz ismi olmayı başaran Tolga Ciğerci bu performansının ardından ise sakatlanmaması için dinlendirilecek. Galatasaray Sağlık Kurulu'nun, eklem kapsülünde oluşan ödem nedeniyle dinlendirme kararı aldığı yıldız futbolcu, dün kontrol için Almanya'ya gitti.
    1. 29 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:13
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