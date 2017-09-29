MAÇI AL İZNİ KAP
Galatasaray yönetimi galibiyet primini kaldırdı,Tudor ve yardımcıları yeni motivasyon yöntemini belirledi: “Maç kazan ve ekstra izin yap.”
Teknik direktör Tudor yönetiminde ağır idmanlar yapan Galatasaray'da futbolcular ekstra izinle ödüllendiriliyorlar. İki hafta önce Kasımpaşa'yı 2-0 yenen sarı-kırmızılılar bir gün dinlenecekti ancak sergilenen futboldan memnun kalan Tudor izin sayısını iki güne çıkardı. Hırvat hoca Karabükspor'u yenmeleri halinde de milli arada 3 gün izin vereceğini takıma söyledi ve bu karar Florya'da sevinçle karşılandı.
FLORYA'DA HALA YAZ!
Galatasaray idmanlarında geçen yıldan farklı olarak futbolcuların gülen yüzleri karelere yansıyor. Milli maçlar arası öncesinde Karabükspor engelini de aşıp 7 haftada 19 puana ulaşmayı hedefleyen Galatasaray'da dün yapılan taktik ağırlıklı idmanda çift kaleyi kazanan takımın neşesi güne damga vurdu. Igor Tudor'un sezon başından beri yedek kulübesinde yer alan Selçuk'a çift kalede Gomis, Belhanda ve Mariano'lu as kadroda yer vermesi dikkat çekti.
Florya'da idmanların neşe kaynağı olan Gomis dün de bireysel antrenman yaptıktan sonra tesislerden ayrıldı.
- 29 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 06:57
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YUSUF YAZICI İÇİN SERVET
Toplam 1
Yorum
ERAY TS Yazıcı'yı sattırmayız. 200 milyon euro serbest kalma bedeli koyun. Sonra kapıyı çalan ona göre çalsın. Yazıcı satılık değil.
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SELÇUK AS TAKIMDA!
Toplam 1
Yorum
medemir Selçuk iyi oyuncu, lakin teşekkür edilip gönderilmeli. Takıma alınması bu ruhu bozar. Tudor zarar eder.
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14 puanla lige bedel
Toplam 1
Yorum
medemir Nazar edeceksiniz valla.
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