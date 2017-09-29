ASLAN'IN KONUĞU KARABÜK

Galatasaray, Süper Lig’in 7. haftasında yarın evinde oynayacağı Kardemir Karabükspor ile bugüne kadar 18 kez karşılaştı. Bu maçlarda sarı-kırmızılıların 10’a 3 üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda yarın 19.30'da Kardemir Karabükspor ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 6 haftada sarı-kırmızılılar, 5 galibiyet, 1 beraberlik sonucunda topladığı 16 puanla lider durumda bulunuyor. Kırmızı-mavililer ise 1 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik sonucunda aldığı 5 puanla 16. sırada yer alıyor.



19. randevu

Galatasaray ile Kardemir Karabükspor, Süper Lig'de bu zamana kadar 18 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar, 10 kez sahadan galip ayrılırken, Karabük ise 3 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. 5 maçta ise kazanan taraf çıkmadı.



Aslan, milli araya kayıpsız girmek istiyor

Sezona çok iyi başlayan Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı 6 karşılaşmadan 5'inde puan kaybı yaşamadı. Ligde şu an yenilgisiz tek takım olan sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yolunda fire vermek istemiyor. Aslan, bu sezon evinde oynadığı 3 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, taraftarının desteği ile milli takım arasında kayıpsız girme peşinde.



Gomis ve Tolga takımı sırtlıyor

Galatasaray, bu sezon rakip fileleri 15 kez havalandırırken, kalesini ise 4 gole kapatamadı. Sarı-kırmızılıları bu maçlarda yıldız futbolcu Bafetimbi Gomis sırtlıyor. Gomis, geride kalan 6 haftada 7 gol, 2 asistle oynadı. Fransız futbolcuya milli oyuncu Tolga Ciğerci 5 gol ile eşlik etti. Tolga, geçtiğimiz hafta Bursaspor deplasmanında takımın galibiyet golünü de kaydetmişti.



Düdük Alper Ulusoy'da

İki takım arasında oynanacak mücadeleyi Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy'un yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Volkan Narinç yapacak. Karşılaşmada 4. hakem olarak ise Suat Arslanboğa görev alacak. Alper Ulusoy, Galatasaray'ın daha önce 2'si Türkiye Kupası'nda, 1'i de Süper Lig'de olmak üzere 3 maçında düdük çaldı. Sarı-kırmızılılar, bu mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 de yenilgi aldı.