ASLAN'IN KONUĞU KARABÜK
Galatasaray, Süper Lig’in 7. haftasında yarın evinde oynayacağı Kardemir Karabükspor ile bugüne kadar 18 kez karşılaştı. Bu maçlarda sarı-kırmızılıların 10’a 3 üstünlüğü bulunuyor.
19. randevu
Galatasaray ile Kardemir Karabükspor, Süper Lig'de bu zamana kadar 18 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar, 10 kez sahadan galip ayrılırken, Karabük ise 3 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. 5 maçta ise kazanan taraf çıkmadı.
Aslan, milli araya kayıpsız girmek istiyor
Sezona çok iyi başlayan Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı 6 karşılaşmadan 5'inde puan kaybı yaşamadı. Ligde şu an yenilgisiz tek takım olan sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yolunda fire vermek istemiyor. Aslan, bu sezon evinde oynadığı 3 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, taraftarının desteği ile milli takım arasında kayıpsız girme peşinde.
Gomis ve Tolga takımı sırtlıyor
Galatasaray, bu sezon rakip fileleri 15 kez havalandırırken, kalesini ise 4 gole kapatamadı. Sarı-kırmızılıları bu maçlarda yıldız futbolcu Bafetimbi Gomis sırtlıyor. Gomis, geride kalan 6 haftada 7 gol, 2 asistle oynadı. Fransız futbolcuya milli oyuncu Tolga Ciğerci 5 gol ile eşlik etti. Tolga, geçtiğimiz hafta Bursaspor deplasmanında takımın galibiyet golünü de kaydetmişti.
Düdük Alper Ulusoy'da
İki takım arasında oynanacak mücadeleyi Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy'un yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Volkan Narinç yapacak. Karşılaşmada 4. hakem olarak ise Suat Arslanboğa görev alacak. Alper Ulusoy, Galatasaray'ın daha önce 2'si Türkiye Kupası'nda, 1'i de Süper Lig'de olmak üzere 3 maçında düdük çaldı. Sarı-kırmızılılar, bu mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 de yenilgi aldı.
- 29 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:43
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TERİM OLAYINDA FLAŞ GELİŞME!
Toplam 19
Yorum
Ali Hakkidir degildir bu konunun diger tarafi, yasal olarak odenmelidir kardes. Hiddinklere, Aragoneslere nice paralar verildi.
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FENERBAHÇE İZMİR'E GELDİ
Toplam 2
Yorum
MUSTAFA OLÇAY O KAFİLEDEYSE SAKAT BURNUMA PİS KOKULAR GELİYOR.. :)
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Ali Kaya, Fenerbahçe'de
Toplam 5
Yorum
A.K Fenerbahçe'nin kısıtlı kaynaklarını bu tiplere harcamaktan vazgeçin artık.
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