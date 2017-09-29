14 puanla lige bedel
12 gol atan Gomis ve Tolga tek başlarına takım gibiler
- 29 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:44
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YUSUF YAZICI İÇİN SERVET
Toplam 1
Yorum
ERAY TS Yazıcı'yı sattırmayız. 200 milyon euro serbest kalma bedeli koyun. Sonra kapıyı çalan ona göre çalsın. Yazıcı satılık değil.
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BRUMA SÜRPRiZi
Toplam 1
Yorum
medemir İyi bir yedek olur, bu şansı Galatasaray kullanmalı.
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"KADIKÖY'DE BENİ ALKIŞLADILAR"
Toplam 37
Yorum
oktay sanki sen futbolcumuydun.Varlığın yokluğun belli değildi kim seni ne yapsın:)
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