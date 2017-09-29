14 puanla lige bedel

12 gol atan Gomis ve Tolga tek başlarına takım gibiler

Gomis, Galatasaray forması ile 7 gol atarken takımının 4 puanına direkt katkı yaptı. Bununla da kalmadı yaptığı 2 asistle de 4 puana imza attı. 8 puanı takımının hanesine yazdırdı. Tolga ise 6 maçta 5 gol atarken Galatasaray'a 6 puan kazandırdı. Takımın skor yükünü çeken iki oyuncu, toplamda 14 puana imza atarken lig ikincileri 13 puanlı Göztepe ve Beşiktaş'ı geçmeyi başardılar.